Region Pinneberg in Kürze : +++ GAB setzt auf Tatortreiniger +++ 350.000 Euro für THS-Vordach +++ Wedel ehrt Sportler +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

15. Februar 2019, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) will die Vermüllung der 270 Sammelplätze im Kreis Pinneberg in den Griff bekommen. In den Städten und Ballungsgebieten sollen hierfür Tatortreiniger zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um ein Projekt der GAB in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt und der Agentur für Arbeit, das Langzeitarbeitslose wieder in Jobs bringen soll. Im ländlichen Raum soll ein Paten-Konzept greifen, bei denen Bürger freiwillig auf die Containerstandortplätze aufpassen.

Pinneberg Das Vordach für die Pinneberger Theodor-Heuss-Schule soll 350.000 Euro kosten. 2016 war noch von 99.960 Euro die Rede. Als Grund für die Erhöhung nennt die Architektin die neue gerundete Form des Daches und den Erhalt von großen Fenstern im darüber liegenden Stockwerk, die feuerbeständig sein müssen. Doch mit dieser Antwort waren die Politiker nicht zufrieden: Die Architektin soll nun anhand der Unterlagen rekonstruieren, wie sich 2016 die Kosten zusammengesetzt haben.

Wedel Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Sparten und Altersklassen, aber eines eint die 158 Sportler, die Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) und Stadtpräsident Michael Schernikau (CDU) am Mittwochabend im Ratssaal ausgezeichnet haben: Sie konnten im vergangenen Jahr herausragende Erfolge erzielen, die bis zur Teilnahme an Weltmeisterschaften reichten. Besonders stark vertreten waren die Basketballer und Cheerleader des SCRist Wedel. „In Wedel wird der Sport gelebt“, so Schernikau. „Und wir werden uns dafür einsetzen, dass das auch in Zukunft so bleibt.“

Quickborn Nach 22 Jahren in der Kampstraße zieht die Awo-Schuldnerberatung ins Rathaus um. Die Beraterinnen Dana Bogner und Mechtild Kuiter-Pletzer knüpfen an die Veränderung nicht zuletzt die Hoffnung, die Hemmschwellen für die Nutzung des Angebots bei den Betroffenen weiter senken zu können. Derweil bleibt der Bedarf unverändert groß. Im vergangenen Jahr suchten rund 100 Bürger Hilfe bei den Fachfrauen, und auch in diesem Jahr sind die wöchentlichen Termine bis Mai bereits vergeben. Wer unangemeldet kommt, wird allerdings nicht weggeschickt.

Hamburg In der Affäre um Karten für ein Rolling-Stones-Konzert im September 2017 im Hamburger Stadtpark muss sich die frühere Gesundheitsstaatsrätin Elke Badde (SPD) unter anderem wegen Vorteilsnahme vor Gericht verantworten. Ein Termin beim Amtsgericht Hamburg-Mitte stehe aber noch nicht fest, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die auch wegen Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat angeklagte 59-Jährige war im Oktober 2018 in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden.

Schleswig-Holstein Unbekannte Täter haben in Wangels im Kreis Ostholstein 32 Baumstämme im Wert von rund 1400 Euro gestohlen. Die drei Meter langen Stämme lagen gestapelt an einem Radweg an der Bundesstraße 202 zwischen den Ortschaften Weißenhaus und Hohenstein, teilte die Polizei am Donnerstag mit.