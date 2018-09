Region Pinneberg in Kürze : +++Gab plant neuen Recyclinghof+++Gasleck in Pinneberg+++Fahrradgarage an Elmshorner Schule wird saniert +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

12. September 2018, 06:00 Uhr

Wedel/ Quickborn ie Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) hat Pläne für einen Recyclinghof in Wedel und eine Abfallannahmestelle in Quickborn vorgelegt. Dies geht aus einer Beschlussvorlage für den Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung des Kreises Pinneberg hervor. Ziel ist eine Entlastung für den kreisweit einzigen Recyclinghof der GAB in Tornesch-Ahrenlohe. Dort sei die organisatorische und kapazitätsmäßige Aufnahmefähigkeit erschöpft, heißt es in dem Papier. Das Konzept sieht für Wedel auf einer Fläche von 5700 Quadratmetern Aufnahmekapazitäten für die gesamte Palette von Abfällen zuzüglich Problemstoffen vor.

Pinneberg Bei Buddelarbeiten in einem Garten an der Goethestraße in Pinneberg wurde am Dienstag eine Gasleitung getroffen. Die Feuerwehr wurde um 12.09 Uhr alarmiert. Sie sorgte für die Sperrung der Goethestraße und der Feldstraße. Die Stadtwerke drehten die Gaszufuhr ab und reparierten das Leck. Um 12.35 Uhr konnte die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen vor Ort war, abrücken.

Elmshorn Die alte Fahrradabstellanlage an der Erich Kästner Gemeinschaftsschule wird umfassend saniert. Das hat die Elmshorner Politik am Montagabend einstimmig beschlossen. Kostenpunkt: zirka 700000 Euro. Die Stadt hofft im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutzinitiative – Kommunen“ auf einen finanziellen Zuschuss des Landes.

Barmstedt Die Barmstedter Stadtbücherei soll einen Neubau bekommen. Darin sind sich die Politiker des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport einig. Wo dieser jedoch errichtet wird, wurde während der jüngsten Sitzung am Montagabend noch nicht entschieden.

Quickborn In der Debatte um den zu schmalen Fuß- und Radweg auf der sanierten A7-Brücke im Harksheider Weg in Quickborn fordern die Grünen nun den Bau einer zweiten Querung. Sie soll parallel zur bestehenden verlaufen und ausschließlich Radfahrern und Fußgängern zur Verfügung stehen. In einem entsprechenden Antrag, der voraussichtlich während der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses (ASU) am 27. September beraten wird, bezeichnen sie jede andere Lösung als nicht praktikabel.

Tornesch Im Tornescher Rathaus brechen neue Zeiten an. Die Verwaltung soll bürgerfreundlicher werden und alle wichtigen Bereiche barrierefrei zugänglich sein. Dafür werden ganze Abteilungen umziehen, zudem gibt es kleinere Baumaßnahmen. Ein Thema, das viele Tornescher interessieren dürfte. Doch die Verwaltung informierte lediglich im nicht-öffentlichen Teil einer Sitzung. Das sorgt für Kritik.

Hamburg Weil ein Schulbus plötzlich heftig bremsen musste, wurden fünf Kinder und ein Lehrer der Grumbrechtschule in Hamburg am Dienstagnachmittag verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die Gruppe aus Dritt- und Viertklässlern gerade auf dem Rückweg vom Schwimmunterricht, als der Busfahrer aus noch ungeklärter Ursache heftig in die Eisen stieg. Dabei wurden die 35 Schüler sowie drei Erwachsene durcheinandergeschleudert.

Schleswig-Holstein Das Kabinett hat am Dienstag in Kiel dem Gesetzentwurf über den Vollzug der Abschiebehaft in Schleswig-Holstein zugestimmt. Der nachgebesserte Entwurf sei ein ausgewogener Kompromiss zwischen notwendigen Sicherungsmaßnahmen und der Berücksichtigung humanitärer Gesichtspunkte, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). 2020 soll in Glückstadt im Kreis Steinburg eine Abschiebehaftanstalt in Betrieb gehen, die auch Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nutzen können - mit je 20 Plätzen.