G8/G9: Kritik am Hin und Her der Politik

von René Erdbrügger

erstellt am 15.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Immer mehr Bundesländer beschließen das Zurück zum neunjährigen Gymnasium. Im Falle eines Wahlsieges hatte Schleswig-Holsteins CDU angekündigt, wieder zurück zum G9-Abitur zurückzukehren. Das Gesetz wird nun vom Land im Dezember verabschiedet. Fakt ist: „Alle Schulen werden automatisch G9 werden, es sei denn die Schulkonferenz entscheidet mit Mehrheit, dass G8 beibehalten werden soll“, erläuterte Heiner Koch, Fachbereichsleiter der Stadt Pinneberg.

Doch Matthias Beimel (Foto), Schulleiter des Theodor-Heuss-Gymnasiums in der Kreisstadt, glaubt nicht, dass es dazu kommen wird. Beimel ist ein Gegner der Reform der Reform. „Ich finde es sehr schade, dass das Schulsystem wieder umgestellt wird. Meiner Meinung nach haben wir mit G8 gute Erfolge erzielt.“

Dass ab 2018 alle Gymnasien in Schleswig-Holstein automatisch in G9-Gymnasien umgewandelt werden, bringe laut Beimel viele Nachteile mit sich. „Im Zuge der Einführung von G8 wurde das Ganztagsangebot an Schulen ausgebaut. Jetzt verfallen Großteile dieses Angebotes wieder.“ Es sei nicht nur das Problem, dass neue Kosten entstehen und ehemalige Investitionen verfallen. Zusätzlich würden die Schüler in der neugewonnenen Freizeit nichts Entwicklungsförderndes tun. „Diese Vorstellung finde ich schlimm!“, so der Schulleiter.

Seine Forderung ist, Arbeitsgemeinschaften an Schulen für die Nachmittage anzubieten. Diese sollten verpflichtend sein, damit die Schüler sie auch wahrnehmen und nicht „zu Hause an Handy, PC oder Spielekonsole versacken“.

Das Y-Modell, das an einigen Schulen erhalten bleiben darf und sowohl G8 als auch G9 anbietet, sei auch keine sinnvolle Lösung. „Dieses Schulmodell ist schlicht ein immenser Organisationsaufwand auf zwei Ebenen, der auf Dauer nicht zu gewährleisten ist“, lautet Beimels Einschätzung. Trotz seiner Kritik bleibt er realistisch: „Die Eltern wünschen sich größtenteils G9 zurück. Aus diesem Grund muss man den Schritt auch wagen.“

Auf Anfrage unserer Zeitung wollte sich die Leitung der Johannes-Brahms-Schule in Pinneberg nicht zu der Umstellung auf G9 äußern. „Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund können wir noch nichts zu dem Thema sagen“, so die Aussage. G8 oder G9 – für die Johann-Comenius-Schule (JCS) in Thesdorf stellt sich die Frage nicht. Weil die Einrichtung eine Gemeinschaftsschule ist, wird dort G9 angeboten. G8 stand dort nie zur Debatte. „Gemeinschaftsschulen lernen bis Jahrgang 10 einschließlich in sehr heterogenen Lerngruppen, vergleichbar den Grundschulklassen und vergeben dort auch schon die Abschlüsse“, erklärte JCS-Leiterin Uta Holst-Timm.

Veit Poeschel (Foto, rechts), Leiter des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums mit G8-Modell in Halstenbek, sieht ähnlich wie Beimel das Hin und Her der Politik kritisch: „Pädagogik braucht Kontinuität. Uns stört es schon, dass wir am Borchert-Gymnasium gerade fertig sind mit der Umstellung.“ Doch Poeschel bleibt realistisch: Der Philologen-Verband sei für G9, emotional zeichne es sich ab, dass Eltern ebenfalls für ein Zurück seien.“ Am 18. Dezember tagt die Schulkonferenz.