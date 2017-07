Region Pinneberg in Kürze : +++ G20: Die Bilanz +++ Führungswechsel bei der AfD +++ Wedel feiert seinen Hafen +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg Zwei Tage und Nächte der Gewalt und Verwüstung in Hamburg: Vom G20-Gipfel werden vor allem Bilder brennender Barrikaden bleiben. Die politischen Ergebnisse sind dagegen bescheiden. Innensenator Andy Grote (SPD) räumte ein, dass die Sicherheitskräfte trotz langer Vorbereitungen auf den G20-Gipfel von der Brutalität der Proteste überrascht wurden. Die Geschädigten sollen schnelle Hilfe erhalten. Für die Täter verlangte Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz „sehr hohe Haftstrafen“. Die Hamburger CDU-Fraktion forderte seinen Rücktritt. Tausende Hamburger haben gestern zum Besen gegriffen und das Schanzenviertel aufgeräumt.

Schleswig-Holstein Führungswechsel bei der AfD in Schleswig-Holstein: Neue Landesvorsitzende ist die Landtagsabgeordnete Doris von Sayn-Wittgenstein. Die Juristin aus dem Kreis Plön setzte sich auf einem Parteitag in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) gegen den bisherigen Vorsitzenden Jörg Nobis durch. Die 62 Jahre alte von Sayn-Wittgenstein bekam nach Angaben eines Parteisprechers am Samstagabend im sogenannten Akzeptanzwahlverfahren 68 Prozent der Stimmen. Nobis (41) erhielt demnach 50 Prozent.

Wedel Schon am Freitagabend war der Besucherandrang gewaltig: Drei Tage lang befand sich Wedel im Ausnahmezustand. Aber in einem friedlich-fröhlichen. Der Hafengeburtstag zog Zehntausende Gäste an. Auf zwei Bühnen, in den Straßen und auf dem Wasser gab’s Non-Stop-Programm. Highlight war der Auftritt von Matz Mutzke am Sonnabendabend.

Barmstedt Dramatische Minuten am Sonnabend in Barmstedt: Aus ungeklärter Ursache gerät gegen 18 Uhr ein Schuppen zwischen zwei Häusern an der Hamburger Straße in Brand. Kurze Zeit später greifen die Flammen auf das Dach eines anliegenden Hauses über. Die Feuerwehren aus Barmstedt und Heede sowie die Polizei sind binnen kürzester Zeit zur Stelle und verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Verletzt wird niemand.

Langeln Als rundum gelungen können die Organisatoren die jüngste Ausgabe des „Langeln Open Air“ (L.O.A.) bewerten, die am Sonnabend über zwei Bühnen fegte. Insgesamt 15 Bands aus der Region und weit darüber hinaus bedienten die rund 800 Besucher nonstop mit einem energiegeladenen Cocktail kraftvoller Rockmusik unterschiedlicher Stilrichtungen.

