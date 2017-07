Region Pinneberg in Kürze : +++ G20: Bund übernimmt Hälfte der Entschädigungen +++ Wedel: Riststraße gesperrt +++ Fehlbetrag im Amt Rantzau +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Hamburg Die Bundesregierung will die Hälfte der Entschädigungszahlungen für Opfer der Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg tragen. Nach Angaben des Finanzministeriums vom Mittwoch lässt sich die Größenordnung des geplanten Hilfsfonds aktuell noch nicht beziffern. Das Finanzministerium und Hamburg seien dabei, eine Verwaltungsvereinbarung abzuschließen: „Ziel ist schnelle Hilfe für die Opfer von Gewalt bei der Beseitigung der Schäden.“ Zuvor hatte die Funke Mediengruppe darüber berichtet. Nach ihren Angaben wird eine „großzügige Regelung“ angestrebt, um alle berechtigten Ansprüche zu erfüllen. Vorgesehen ist, dass Hamburg eine Ansprechstelle einrichtet, wo Betroffene Ansprüche geltend machen könnten. Die Stadt kümmere sich um die Auszahlungen sowie „eventuelle Rückforderungen bei den Versicherungen der Betroffenen“.

Wedel Die Riststraße ist heute von 7 bis 12 Uhr sowie am morgigen Freitag von 10 bis 14 Uhr voll gesperrt. Grund sind Betonarbeiten in Höhe Hausnummer 14. Dies teilte die städtische Verkehrsaufsicht mit. Während der Sperrzeiten wird die Einbahnregelung in der Riststraße aufgehoben. Im gesamten Straßenzug wird laut Verwaltung ein Halteverbot eingerichtet.

Barmstedt Das Amt Rantzau hat das vergangenen Jahr mit einem Fehlbetrag von etwa 238.000 Euro abgeschlossen. Das berichtete Amtsdirektor Heinz Brandt gestern. Während seiner Sitzung am Montagabend habe der Amtsausschuss den Abschluss einstimmig beschlossen, so Brandt weiter. Ende Mai hatte bereits der Ausschuss zur Prüfung des Jahresrechnung grünes Licht gegeben. Das Defizit werde als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen, erläuterte der Amtsdirektor.

Ellerau Kurz vor der nächsten Gemeinderatssitzung am 20. Juli hat Elleraus FDP-Ortsvorsitzender Hans Bihl die Fraktionen aufgefordert, noch in dieser Wahlperiode mit der Umstellung von einem ehrenamtlichen auf einen hauptamtlichen Bürgermeister zu beginnen und damit einen bereits im vergangenen Jahr gefassten Beschluss umzusetzen. „Ein Verschieben der Umstellung in die nächste Legislaturperiode zeugt nur von fehlender Entschlusskraft“, teilte er schriftlich mit und rügte gleichzeitig das Verhalten „einiger Gemeindevertreter“. Es lasse vermuten, „dass eine Umstellung in der nächsten Legislaturperiode ebenso hintertrieben wird“.

Uetersen In diesem Jahr wird es wieder gefeiert: das Uetersener Altstadtfest. Diesmal jedoch nur an einem einzigen Tag − am Sonntag, 27. August. Der Arbeitskreis Altstadtfest hat sich zudem entschieden, ausschließlich den Klosterbezirk zur Festmeile werden zu lassen. Damit vermeide man die sonst üblichen Straßensperrungen und den Ärger mit den Anwohnern, sagte Renate Paelchen.

Elmshorn Der große Start der Flora-Veteranenfahrt gehörte zum Elmshorner Hafenfest einfach dazu. Schon früh morgens standen viele Schaulustige auf dem Buttermarkt, um einen Blick auf die rollenden Antiquitäten zu werfen, die von ihren Besitzern liebevoll gepflegt werden. In diesem Jahr wird der Motor-Sport-Club Elmshorn keine weitere Flora-Veteranenfahrt während des Hafenfestes Ende August ausrichten. Nach 22 Veranstaltungen ist Schluss. Es war kein leichter Entschluss, den Jürgen Tiedemann, zweiter Vorsitzender des MSC Elmshorn, und Schatzmeister Wilfried Ohmsen getroffen haben. „Um eine solche Veranstaltung durchführen zu können, brauchen wir viele Helfer, aber die haben wir nicht mehr. Deshalb haben wir die Veranstaltung abgesagt“, sagt Wilfried Ohmsen.

Pinneberg Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat im nicht-öffentlichen Teil grünes Licht für das Büro Premero Immobilien gegeben. Der Investor plant auf dem Eggerstedt-Gelände ein Hotel mit Kongresszentrum und Wellnessbereich, ein Boardinghaus, ein Schwimmbad und ein Wellcome-Office samt Tiefgarage. Da das Bürogebäude 19 Meter hoch sein wird, bedurfte es einer Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplanes. Die wurde dem Investor erteilt. Nun muss noch die Ratsversammlung ihre Zustimmung geben.

Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr 199 Kinder und Jugendliche mit Alkoholvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Das waren 24 weniger als 2015, berichtete die AOK Nordwest. 2012 waren noch 271 Mädchen und Jungen im Alter von 12 bis 20 Jahren wegen exzessiven Alkoholkonsums in einer Klinik. „Der Trend des bewussteren Umgangs mit Alkohol scheint anzuhalten“, kommentierte der AOK-Vorstandsvorsitzende Tom Ackermann. Grund zur Entwarnung sei das aber nicht. „Denn mit einer hohen Dunkelziffer bleibt Alkohol Suchtmittel Nummer eins bei Jugendlichen und darf daher nicht bagatellisiert werden.“ Besonders auffällig sei die rückläufige Entwicklung bei Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren. Bei den 19-Jährigen sei der exzessive Alkoholmissbrauch dagegen gestiegen, hieß es weiter. Der Kampf gegen Komasaufen sei eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die nicht nur von den Krankenkassen allein geführt werden könne, sagte Ackermann. „So sind auch Lehrer und Eltern gefragt, Grenzen zu setzen und die Gefahren des Rauschtrinkens zu thematisieren.“

von shz.de

erstellt am 13.Jul.2017 | 06:00 Uhr