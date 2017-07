Region Pinneberg in Kürze : +++ Futterhaus Elmshorn mit Millionengewinn +++ Kein Doppelhaushalt in Pinneberg +++ Maßnahmen gegen Pferdesteuer +++

Elmshorn Die Futterhaus-Gruppe mit Sitz am Ramskamp hat im ersten Halbjahr 2017 nach eigenen Angaben kräftig zugelegt. Das Unternehmen für Tiernahrung und -zubehör mit 339 Standorten in Deutschland und Österreich verzeichnete in den vergangenen sechs Monaten einen Gesamtumsatz von 160,8 Millionen Euro und damit einen Zuwachs von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Überdurchschnittlich erfolgreich war das Futterhaus vor allem im Bereich Tiernahrung. Wachstumsrate: 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Pinneberg Die Stadt Pinneberg hat sich dagegen entschieden, einen Doppelhaushalt für 2018/2019 vorzulegen. „Es wird noch erhebliche Investitionen und Maßnahmen für den Schulbau geben“, erklärt Finanzexperte Jens Bollwahn gestern auf Anfrage. Deswegen könne man nur jährlich planen. Im Oktober soll über den Haushalt 2018 beraten werden.

Schleswig-Holstein Als eine ihrer ersten Maßnahmen hat die neue Landesregierung das angekündigte Verbot einer Pferdesteuer in Schleswig-Holstein eingeleitet. Mit einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes soll die Erhebung einer Steuer auf das Halten von Pferden untersagt werden, wie Innen-Staatssekretärin Kristina Herbst am Dienstag erläuterte. Zuvor hatte das Kabinett den Gesetzentwurf des Innenministeriums zur Kenntnis genommen.

Ellerbek Die Sparkasse Südholstein schließt acht ihrer Filialen. Dazu zählt auch der Standort in der Gemeinde Ellerbek. „Ich bin weiterhin vehement dagegen, dass die Filiale geschlossen wird“, betonte Ellerbeks Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP). Besonders, weil auch die Filiale in Bönningstedt geschlossen werde. Eine Lösung wurde ihm von der Sparkasse angeboten. „Mir wurde gesagt, dass ein Mal die Woche ein Sparkassenmobil kommen könnte“, erklärte er. Für ihn sei dies jedoch keine Lösung mit der alle Ellerbeker zufrieden sein können.

Wedel Die Polizei Wedel sucht Zeugen die in der Nacht zu gestern im Bereich Strandweg und Umgebung einen Mann hinter dem Steuer eines weißen VW Caddy bemerkt haben. Laut Pressemitteilung hatte eine Streifenwagenbesetzung den 35-Jährigen aus dem Kreis Pinneberg gegen 0.30 Uhr dabei beobachtet, wie er an der Bushaltestelle Strandweg bei laufendem Motor an dem Fahrzeug hantierte. Darauf angesprochen habe der Mann geantwortet, er überbrücke gerade den Wagen und benötige keine Hilfe. Dabei hätten die Beamten deutliche anzeichen dafür bemerkt, dass der Kreis Pinneberger betrunken ist. ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Er wurde zur Blutabnahme zur Wache gebracht. Wer Hinweise dazu geben kann, dass der Mann zuvor gefahren ist, wird gebeten, sich unter 04103-50180 zu melden.

Schenefeld Die Spielvereinigung Blau-Weiß 96 aus Schenefeld, Achter de Weiden 34, sucht für die kommende Woche Jungen und Mädchen, die Lust auf Fußballspielen haben. Der Aufruf richtet sich an den Jahrgang 2010. Auch in den Ferien werden Trainings angeboten.

Uetersen/Würzburg Tolle Leistung für eine TSVerin. Im Rahmen der Deutschen Hochschulmeisterschaften in Würzburg konnte sich Kim Hildebrandt die Silbermedaille in der Mannschaftswertung mit nur 0,95 Punkten Rückstand zu Platz eins sichern. Die 20-jährige, die für ihr Studium nach Hannover gezogen ist, unterstützte die Mannschaft des Hochschulsports Hannover im Namen des TSV Uetersen. Es war ihr erster Start in der olympischen Klasse des Gerätturnens, Code de Pointage, doch sie zeigte hervorragende Leistungen am Boden, an welchem sie 10,55 Punkte erturnen konnte. Auch am Barren zeigte die Uetersenerin Einsatz und erhielt für ihre Übung 7,35 Punkte.

Hamburg „Kinder haben es im Randgebiet von Großstädten besser als mittendrin“, diese Annahme scheint angesichts der Grünflächen, mehr Platz zum Spielen und des geringeren Verkehrs logisch. In der Regel herrschen auch die besseren Verhältnisse für Familien im Speckgürtel, nur in Hamburg sei das anders. Das berichtet das Hamburger Abendblatt am Dienstag unter Berufung auf eine Studie von „Betreut.de“.

von shz.de

erstellt am 26.Jul.2017 | 06:00 Uhr