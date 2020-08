Voting des Tages : Fußballstadion-Besuche mit Alkoholverbot und personalisierten Tickets: Wie stehen Sie zum neuen DFL-Konzept?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

05. August 2020, 18:00 Uhr

Keine Gästefans, keine Stehplätze, kein Alkohol: Die 36 Vereine der Deutschen Fußball Liga haben sich auf ein einheitliches Vorgehen zur möglichen Rückkehr zumindest einiger Zuschauer in die Stadion geeinigt. Die Mitgliederversammlung der DFL beschloss am Dienstag (4. August) auf Antrag des DFL-Präsidiums vorübergehende Änderungen in der Spielordnung. Ein vierter zentraler Punkt ist die zeitweise Einführung personalisierter Online-Tickets, mit denen während der Corona-Pandemie die Nachverfolgung von Infektionsketten möglich sein sollen.

Fußballstadion-Besuche mit Alkoholverbot und personalisierten Tickets: Wie stehen Sie zum neuen DFL-Konzept? Das ist in Corona-Zeiten eine gute Kompromiss-Lösung. Das Restrisiko ist zu groß. Spiele sollte weiter ohne Zuschauer stattfinden. Fußball-Spiele sollten grundsätzlich ohne Einschränkungen wieder besucht werden dürfen. zum Ergebnis

