Voting des Tages : Fußball-EM in Corona-Zeiten: Freuen Sie sich auf die Europameisterschaft?

06. Juni 2021, 18:00 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die EM 2020 mit einem Jahr Verspätung statt: 24 Mannschaften spielen ab dem 11. Juni den Fußball-Europameister aus, den Anfang machen im Eröffnungsspiel Italien und die Türkei in Rom. Verteilt über den Kontinent werden die 51 Partien in elf Ländern ausgerichtet – das Ziel aller Teilnehmer ist London, wo beide Halbfinals und am 11. Juli das Endspiel steigen.

Wir fragen daher heute:

Fußball-EM in Corona-Zeiten: Freuen Sie sich auf die Europameisterschaft? Ja, ich freue mich schon auf das Turnier. Nein, die EM ist mir egal. zum Ergebnis

