Für Sicherheit in Erziehungsfragen

Pinneberger Kinderschutzbund stellt Projekt „Elternbriefe“ vor / Broschüren frei Haus / Sponsoren gesucht

von René Erdbrügger

06. April 2018, 16:28 Uhr

Die Geburt eines Kindes ist für Eltern aufregend, aber die neue Situation ist oft auch herausfordernd. Vieles kann man falsch machen. Wie entwickelt sich das Kind? Worauf kommt es in welchem Lebensjahr an? Welche entwicklungspsychologischen Schritte macht der Nachwuchs in den einzelnen Lebensabschnitten durch?

Um Müttern und Vätern Sicherheit bei der Erziehung zu geben, bietet das Team des Pinneberger Kinderschutzbundes das Projekt „Elternbriefe“ an. Das darf man wörtlich nehmen: In den Broschüren erhalten Erziehungsberechtigte Informationen zur kindlichen Entwicklung, Anregungen zur Gestaltung des Familienlebens und eine Vielzahl praktischer Tipps. Geschrieben sind die Elternbriefe von Pädagogen, Psychologen, Kinderärzten, Sozialarbeitern und Erziehern – Frauen und Männern, die zumeist selbst Kinder haben.

Oft sind es ganz banale Fragen, auf die Eltern keine Antwort wissen. „Mein Kind schreit und schreit. Alle anderen Kinder aber nicht“, nennt Karola Schwarz vom Kinderschutzbund ein Beispiel von vielen aus der Praxis. In den Broschüren gibt es Antworten auf so gut wie alle Fragen zum Thema. Und die Eltern erfahren, dass man nicht allein ist in dieser Situation. Anfänglich werden die Briefe monatlich verschickt, später in größeren Zeitabständen. „Bis zum Alter von acht Jahren“, so Marlene Theuerkorn vom Kinderschutzbund. Voraussetzung ist, dass die Eltern auf die Informationen über dieses Projekt, die sie vom Standesamt erhalten, reagieren und die Elternbriefe beim Kinderschutzbund anfordern.

Für die Eltern ist es kostenlos, aber nicht für die Verantwortlichen. Deswegen freute sich der Vorstand vom Kinderschutzverein über eine Spende von 600 Euro, die Deniz Salakoslu von der Firma Simtel Pinneberg in Form eines symbolischen Schecks überreichte. Anlässlich des zwölfjährigen Bestehens des Unternehmens gab es im Juni 2017 ein kleines Fest, bei dem für das Projekt gesammelt wurde. Weitere Sponsoren werden allerdings noch gesucht.

Doch die Aktion Elternbriefe ist nur ein Angebot von vielen: Den Pinneberger Ortsverband des Kinderschutzbundes gibt es bereits seit 1978. Im vergangenen Jahr zog er in die neuen Räume am Fahltskamp – gegenüber der katholischen Kirche. Die Mitarbeiter führen zahlreiche Beratungsgespräche beispielsweise bei Sorgerechtsangelegenheiten und Erziehungsproblemen. Es wird jedoch nur eine Erstberatung angeboten. Bei Kindeswohlgefährdung werden die Fälle an das Jugendamt verwiesen.

Der Kinderschutzbund gewährt zudem finanzielle Hilfe bei Klassenfahrten und unterstützt unter anderem bedürftige Kinder bei Reittherapien. Die Mitarbeiter weisen darauf hin, dass der Ortsverband am 9. Oktober seinen 40. Geburtstag feiert.

Immer montags bietet der Pinneberger Kinderschutzbund eine Sprechstunde von 15 bis 17 Uhr an. Außer Beratungsgesprächen gibt es einen offenen Treff für Eltern zum Erfahrungsaustausch immer mittwochs von 14 bis 16 Uhr.