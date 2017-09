Für Polizeiwache in der City: Stadtmarketing legt Listen aus

von Claudia Ellersiek

erstellt am 20.Sep.2017 | 16:38 Uhr

Der Verein Stadtmarketing Quickborn macht seine Ankündigung wahr und legt die Unterschriftenlisten für eine Verlegung der Polizeistation in die Innenstadt ab sofort in folgenden Quickborner Geschäften aus: Active Woman Sportstudio, Bahnhofstraße 11, Bäckerei Kolls, Filiale Bahnhofstraße, Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4 a, Computer-Dienst Rowell, Kieler Straße 70, Derpart Reisebüro, Bahnhofstraße 78, Edeka Harms, Bahnhofstraße 107, Hörgeräte Gärtner, Bahnhofstraße 106, Juwelier Kleinert, Am Freibad 4, Nicola Dessous, Bahnhofstraße 9 c, Nordeulen, Am Freibad 4 a, Optik Meyer, Gerber Arkaden 6, Schuhhaus Sahling, Bahnhofstraße 26 sowie Tobacco & More, Bahnhofstraße 57.

Wie berichtet, hatten Mitglieder des Stadtmarketings während des Eulenmarktes innerhalb von vier Stunden fast 400 Unterschriften gesammelt und wollen die Aktion nun bis mindestens Ende Oktober fortsetzen. Ziel sei es, so Sprecher Knud Hansen, ein Stimmungsbild zum Thema zu bekommen. Der Verein, die Verwaltung und die Politik befürworten eine Polizeistation in der Quickborner Innenstadt. Zurzeit hat sie ihren Standort in der Ernst-Abbe-Straße in Quickborn-Heide.

In der Vergangenheit war immer mal wieder eine Angliederung an das Rathaus im Gespräch. Auch andere Immobilien waren offenbar inzwischen im Gespräch.