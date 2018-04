Würge-Attacke im Krückaupark: Bewährungshelferin von Oliver K. erzählt von Abgeklärtheit und emotionaler Kälte

von Karina Voigt

04. April 2018, 16:00 Uhr

Regungslos blickt der Angeklagte Oliver K. in den Sitzungssaal 11 des Landgerichts Itzehoe. Eine Gutachterin schildert die Würgeverletzung am Hals des Opfers. Polizisten erzählen von der Todesangst, die die Frau hatte. Und seine Bewährungshelferin macht deutlich: „Für ihn war klar: Er wollte sie vergewaltigen. Und wenn sie sich nicht so gewehrt hätte, dann hätte er das auch vollzogen.“ Während all diese Dinge geschildert werden, sind dem Angeklagten keine Emotionen anzusehen. Die Bewährungshelferin bringt es aus den Punkt: „Es ist nicht erkennbar, dass ihn all das belastet.“

Es ist vor allem diese Teilnahmslosigkeit, die sich wie ein roter Faden durch den Prozess gegen den 39-Jährigen K. zieht – und verwundert. Denn der Vorwurf wiegt schwer: Der Elmshorner soll am 29. August gegen 15 Uhr im Krückaupark eine 19-Jährige von hinten angegriffen haben. Sie stürzten zu Boden, er würgte sie so sehr, dass die Gerichtsmedizinerin später „Einblutungen in den Hintersträngen des Rachens“ feststellen wird und zu dem Schluss kommt: „Man konnte von einer akuten Lebensgefahr ausgehen.“ Sie schlug und trat um sich. Und schrie. Sie wehrte sich so sehr, dass er irgendwann von ihr abließ. Die 19-Jährige flüchtete zu einer nahegelegenen Apotheke. Der 39-Jährige kam zunächst davon, wurde aber aufgrund der guten Beschreibung durch das Opfer wenige Tage später gefasst. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen versuchter schwerer Vergewaltigung.

Zum Prozessauftakt Ende Februar hatte K. die Tat im Kern gestanden. Seine Worte: „Der Vorwurf stimmt. Ich habe das Mädchen gesehen, sie gepackt und gewürgt.“ Gestern vorm Landgericht sagten nun unter anderem die Polizisten aus, die als erste am Tatort waren und die Ärztin, die am Abend die Frau im Universitätsklinikum Eppendorf untersucht hatte. Und seine Bewährungshelferin. Denn K. war wenige Monate vor dem Vorfall im Krückaupark zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Er hatte in Hamburg-Altona ein elfjähriges Mädchen in einen Keller gesperrt. Die Anklage lautete auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. Verurteilt wurde er wegen Freiheitsberaubung. Und 2003 stand er – wie gestern vor Gericht geschildert wurde – wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor Gericht. Das Opfer hier war seine damals 3,5 Jahre alte Nichte.

Über all diese Vorfälle habe er „schüchtern, aber offen geredet“, wie seine Bewährungshelferin gestern schilderte. Er habe bei all dem aber „kein Gefühl für die Geschädigte gehabt. Er dachte an sich.“ Zum Beispiel als er der Bewährungshelferin gegenüber geschildert habe, wie schwer es für ihn sei, dass sich seine Schwester an Feiertagen nicht mehr bei ihm melde – die Frau, deren Tochter er missbraucht hatte.

Gegen Ende des Verhandlungstags zeigt sich doch eine Regung. K. schluchzt kurz und zieht die Nase hoch. Schnupfen? Unterdrückte Tränen? Ein alter Freund hat gerade geschildert, wie sie manchmal gemeinsam Autos repariert hatten. Der einstige Nachbar sagt Sätze wie: „Das war doch mein Olli.“ Und er erzählt davon, dass er nicht vorhabe, K. in Untersuchungshaft zu besuchen: „Ich will erstmal abwarten, was hierbei rauskommt.“ Der Prozess wird am 13. April fortgesetzt.