Avatar_shz von hildebrandtj

15. Oktober 2020, 16:58 Uhr

Pinneberg | Der Seniorenbeirat der Stadt Pinneberg lädt für Mittwoch, 21. Oktober, ab 14 Uhr im Ratssaal, Bismarckstraße 8, zu seiner monatlichen Sitzung ein. Neben dem gewöhnlichen Sitzungsgeschehen ist ein Gastvortrag zum Thema „Für den Notfall gerüstet“ der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein geplant. Christian Mandel referiert über die Tätigkeit und Aufgaben der Rettungssanitäter. Angesprochen werden folgende Themen: Erste Hilfe – Anleitung per Telefon, Reanimation per Telefon, Unfallstelle absichern und Weg freimachen, Patienten jederzeit optimal versorgen, für den Notfall gerüstet und Behandlung in der mobilen Intensivstation.