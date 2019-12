Um Einbrüche zu verhindern : Für den Kreis Pinneberg: Polizei gibt Verhaltenstipps für die Feiertage

Vor allen in sozialen Netzwerken sollten Bewohner vorsichtig sein.

von Christian Uthoff

20. Dezember 2019, 15:16 Uhr

Pinneberg | Aufgrund der bevorstehenden Feiertage weist die Polizeidirektion Bad Segeberg auf einige Verhaltenstipps im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen hin. Der Appell richtet sich vor allem an Bürger der Kreise Pinneberg und Segeberg.

Polizei gibt Tipps

So sollten laut Polizei in sozialen Netzwerken keine bevorstehenden Unternehmungen oder Urlaube angekündigt werden und man sollte dafür Sorge tragen, dass nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dass niemand zu Hause ist. "Sorgen Sie für Licht am und im Haus und lassen Sie auch bei kurzer Abwesenheit keine Fenster auf Kipp geöffnet", so Pressesprecherin Sandra Mühlberger.

Und weiter:

Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und wählen Sie den Polizeinotruf bei verdächtigen Geräuschen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Polizeisprecherin Sandra Mühlberger

Auch interessant: 92 Taten im Monat November: Kreis Pinneberg bleibt Einbrecherhochburg in SH