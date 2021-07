Voting des Tages : Für den Klimaschutz: Sind Sie bereit, mehr Geld für Benzin und Diesel zu bezahlen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

13. Juli 2021, 18:00 Uhr

Eine Mehrheit in Deutschland wäre bereit, für den Klimaschutz mehr Geld für Benzin und Diesel auszugeben. Laut einer am Montag (12. Juli) veröffentlichten Forsa-Umfrage gaben 57 Prozent der Deutschen an, für Sprit tiefer in die Tasche greifen zu wollen. 37 Prozent lehnten das ab, die Übrigen machten keine Angaben.

Wir fragen daher heute:

Für den Klimaschutz: Sind Sie bereit, mehr Geld für Benzin und Diesel zu bezahlen? Ja, das bin ich. Nein, das bin ich nicht. Mir sind Benzin- und Dieselpreise egal. zum Ergebnis

