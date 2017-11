Für 2018 droht der Stadt ein Minus

vergrößern 1 von 2 Foto: Erdbrügger 1 von 2

von René Erdbrügger

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:16 Uhr

Anlass für Luftsprünge wird es wohl nicht geben: Der Haushaltsentwurf der Stadt Pinneberg für 2018 weist einen Jahresfehlbetrag von 10,2 Millionen Euro auf. 2017 lag das Minus bei 6,5 Millionen Euro. Somit stehen Aufwendungen in Höhe von 85 469 400 Euro ordentlichen Erträgen in Höhe von 75 073 200 Euro gegenüber. „Gründe für den Anstieg gegenüber dem Vorjahr liegen unter anderem in der höheren Kita-Finanzierung sowie der Erhöhung der Personalkosten“, sagte Ute Lutterberg, die in der Pinneberger Verwaltung für die Finanzen zuständig ist, auf Anfrage unserer Zeitung.

Weitere Eckpunkte des Etatentwurfs: Die Netto-Kreditaufnahme beträgt 3,8 Millionen Euro. Die Stadt geht von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 18,5 Millionen Euro aus. Die Verschuldung bei den Investitionskrediten steigt laut Angaben der Stadt auf 56,1 Millionen Euro.

16,4 Millionen Euro will die Stadt 2018 investieren. Neun Millionen Euro fließen in die Baukosten für die Westumgehung, 723 000 Euro sind für Planungskosten veranschlagt. Der Ablösebetrag an das Land für den Bau der Westumgehung beträgt 160 600 Euro.

Auch die Neugestaltung des Bahnhofs liegt im Fokus: Eine Million Euro sind für den Bahnhofsvorplatz Süd, 441 000 Euro für Baukosten für den Bahnhofsvorplatz Nord eingeplant.

Für die Erschließung des Gewerbegebiets Müßentwiete sollen in den Haushalt 2018 insgesamt 1 020 000 Euro eingestellt werden. 160 000 Euro an Investitionen sind für die äußere Erschließung der Parkstadt vorgesehen. Eine größere Investition tätigt die Stadt an der Johann-Comenius-Schule in Thesdorf. Dort werden für die Erweiterung des Hauptgebäudes als Ersatzbau für die maroden Pavillons 1,4 Millionen Euro investiert, 170 000 Euro sind für den Neubau des Jugendzentrums Komet eingeplant. Und 210 000 Euro beträgt der Eigenanteil der Stadt für die Umgestaltung der Innenstadt. Auch diese Summe ist in den Haushalt eingestellt worden.

Und wie sieht es dieses Jahr mit den fehlenden Jahresabschlüssen aus? „Es wird wieder mit Teilgenehmigungen gerechnet“, sagt Lutterberg. So habe das Innenministerium im Haushaltserlass 2018 bereits darauf hingewiesen, dass das Nichtvorliegen von Jahresabschlüssen für Vorjahre dazu führen kann, dass eine Genehmigung nicht erteilt beziehungsweise eine Zurückstellung des Genehmigungsverfahrens erwogen werden kann. Für 2018 sei von Seiten der Stadt die Abgabe von drei Jahresabschlüssen vorgesehen. Nun muss die Politik beraten.