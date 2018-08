Fünf Wolfsrisse in sechs Wochen

Weiterer Fall in Quickborn noch nicht bestätigt

von Florian Kleist

30. August 2018, 17:22 Uhr

Wolfsangriffe auf Schafe werden immer mehr zu einem Problem für die Schäfer im Kreis Pinneberg. Allein innerhalb der vergangenen sechs Wochen melden Schafsbesitzer fünf bestätigte Wolfsangriffe auf Schafe im Kreis Pinneberg und im angrenzenden Kreis Segeberg. Auch in Quickborn-Renzel wurde am

22. August ein Schaf gerissen, die Bestätigung eines Wolfsangriffs steht noch aus.

Zuletzt hat gestern der Schafzüchter Volker Kruse aus Westerhorn vom Wolfsmanagement Schleswig-Holstein die Information erhalten, dass zwei seiner Schafe in der Nacht vom 8. August tatsächlich von einem Wolf angegriffen worden sind. Auf einer Weide entdeckte seine Frau den Kadaver eines Mutterschafs und ein verwundetes Lamm. Die Verletzung war so schwerwiegend, dass das Jungtier eingeschläfert werden musste. „Wir machen uns ständig Sorgen, dass wir das nächste tote Schaf finden“, erklärt Kruse. Vielen seiner Kollegen gehe es ähnlich. Zwei bestätigte Wolfsrisse gab es am 23. Juli und am 5. August in Brande-Hörnerkirchen, einen am 19. Juli in Lutzhorn, einen am 14. Juli in Heidmoor. Kruse: „Inzwischen fahren wir doppelt so oft zur Kontrolle auf die Weiden.“

Jens Matzen, Koordinator der Wolfsbetreuung in Schleswig-Holstein, geht nach wie vor davon aus, dass Wölfe im nördlichsten Bundesland nur auf dem Durchzug sind – und zwar so lange, wie sich ein Tier nicht länger als sechs Monate in einem Gebiet aufhält. Die Schafsrisse in den Kreisen Pinneberg und Bad Segeberg konnten im schleswig-holsteinischen Landeslabor durch genetische Untersuchungen eindeutig Wölfen zugeordnet werden. Matzen hofft, die Angriffe bald einzelnen Tieren zuordnen zu können.

