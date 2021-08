Voting des Tages : Fünf Tage Bahnstreik: Haben Sie Verständnis?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Reisezeit, Streikzeit - so ist es in diesem Sommer bei der Bahn. Nach vielen Monaten bleibt der Tarifkonflikt ungelöst, die Gewerkschaft will den Abschluss erzwingen. Nun ist die nächste Welle angekündigt - mit fünf Tagen im Personenverkehr ist es die bisher längste. Wir fragen heute: Fünf Tage Bahnstreik: Haben Sie Verständnis? Bitte beachten Sie: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.