Region Pinneberg in Kürze : +++ Fünf Fahrraddiebe in Elmshorn geschnappt +++ Kritik an Pinnebergs Bürgermeisterin +++ Fieldday in Quickborn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

04. September 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Allein 2017 registrierte die Polizei in Elmshorn 464 Fahrraddiebstähle. Jetzt ist es den Ordnungshütern gelungen, fünf Diebe zu fassen. Am Freitag hatte ein Zeuge gegen 21.30 Uhr einen Fahrraddiebstahl am Holstenplatz gemeldet. Der 25-jährige verfolgte die Täter, eine fünfköpfige Jugendgruppe, und hielt über Telefon Kontakt mit der Polizei. Die Beamten erwischten sie mit drei Fahrrädern. Ihre Erziehungsberechtigten mussten sie vom Revier abholen.

Pinneberg Die Schulallianz, der Zusammenschluss aller Pinneberger Eltern, greift Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) an. Sie wirft Steinberg im Zuge ihres Wahlkampfs eine „weichgezeichnete Selbstdarstellung“ zum Thema Schulbausanierung vor. Die Fertigstellung des Innenhofes der THS nach sechs Jahren Brache als „Erfolg“ zu verkaufen, verhöhne eine ganze Schülergeneration. Steinberg entschärft den Disput: „Was wir alle zusammen bislang erreicht haben ist enorm.“

Quickborn Beim internationalen Fieldday der Amateurfunker haben die 30 Teilnehmer aus dem Ortsverband Norderstedt am Wochenende Kontakt zu Gleichgesinnten unter anderem auf Haiti und in Japan bekommen. Die Funker, darunter auch zahlreiche Quickborner, trafen sich auf einem freien Gelände in der Eulenstadt, um 24 Stunden lang Funksprüche aufzufangen und Punkte zu sammeln. Hin und wieder kamen dabei auch Gespräche etwa mit Engländern zustande.

Heede Bereits seit 40 Jahren ist Reimer Offermann aus Heede als Gemeindevertreter aktiv. Für dieses einzigartige Engagement ist der 69-Jährige nun während des Heeder Dorffest geehrt worden. 40 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit als Gemeindevertreter – das habe noch niemand im Amtsbezirk Rantzau geschafft, berichtete Amtsdirektor Heinz Brandt, der Offermann gemeinsam mit Helmut Lohse und Ingo Holm aus dem Heeder Gemeinderat die Glückwünsche überbrachte.

Schenefeld Wenn es schwerwiegende Probleme in der Familie gibt, kann die Beratung des Jugendamts eine große Stütze sein. In Schenefeld findet dieses Angebot nun in neuen Räumen und mit anderem Personal statt. Die Sozialarbeiterin Anne Rüsken ist neue Ansprechpartnerin in den Räumen der Sozialberatung am Osterbrooksweg 4. Die Hamburgerin ist ausgebildete Sozialpädagogin. Sie hat sich in der Betreuung von traumatisierten Menschen weitergebildet.

Hamburg Die Gewerkschaft Verdi und die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) kontrollieren wieder die Arbeitsbedingungen von Seeleuten auf Handelsschiffen, die in deutschen Seehäfen festgemacht haben. Die Aktionswoche „Baltic Week“ stehe seit Montag bis diesen Freitag in der Tradition einer weltweiten Kampagne gegen Sozialdumping an Bord von sogenannten „Billigflaggen“-Schiffen, teilte die Gewerkschaft Verdi in Hamburg mit.

Schleswig-Holstein Der Fahrer eines Geldtransporters und sein mutmaßlicher Komplize müssen sich seit Montag für den Diebstahl von 2,4 Millionen Euro aus einem gesicherten Fahrzeug verantworten. Der 41 Jahre alte Fahrer aus Hamburg und der mitangeklagte 48-Jährige schwiegen zu Prozessbeginn vor dem Kieler Landgericht zu den Vorwürfen. „Das steht einem pauschalen Bestreiten der Anklage gleich“, sagte Verteidiger Martin Schaar nach Ende des ersten Verhandlungstages.