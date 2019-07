An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

von shz.de

30. Juli 2019, 22:00 Uhr

Der Fall schockiert ein ganzes Land: Eine Mutter und ihr Sohn wurden am Montag in Frankfurt vor einen einfahrenden Zug geschubst. Der Junge stirbt. Erst wenige Tage zuvor ereilte eine Mutter in Voerde (NRW) ein ähnliches Schicksal. Unsere Frage an Sie lautet: