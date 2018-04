Frühlingsschau im Arboretum

von Florian Kleist

20. April 2018, 18:22 Uhr

Der Frühling hält langsam aber sicher Einzug – und mit ihm das Narzissen- und Päonienfest der Norddeutschen Gartenschau. Heute und morgen wird die laut der Veranstalter „größte und schönste Narzissenwiese Norddeutschlands“ in voller Blüte im Ellerhooper Arboretum stehen. Etwa 600 000 Dichter-Narzissen verwandeln die 1,5 Hektar große Wiese vor dem Münsterhof in ein strahlend weißes Blumenmeer. Die Wetteraussichten sind dabei – Stand heute – mehr als gut: Sowohl Sonnabend als auch Sonntag ist Sonne satt angesagt, wenn auch die Temperaturen ein bisschen runtergehen werden, was aber immer noch reichen dürfte, damit die Winterjacke im Schrank bleibt. Dementsprechend positiv blickt Richard Bischoff von der Norddeutschen Gartenschau aufs Wochenende: „Wir erhoffen uns bis zu 5000 Besucher.“ Die Gartenschau ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, das Dielen-Café ab 11 Uhr sowie am Wochenende ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt.