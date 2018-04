von Florian Kleist

20. April 2018, 17:58 Uhr

Der Frühlingsmarkt in Pinneberg kommt am extra-langen Maifeiertags-Wochenende: Von Freitag, 27. April, bis zum Feiertag Dienstag, 1. Mai, stehen an der Friedrich-Ebert-Straße wieder zahlreiche Fahrgeschäfte und Essstände mit süßen Naschereien aber auch verschiedenen deftigen Gaumenfreuden. Die traditionelle Kirmes in der Kreisstadt ist täglich von 14.30 bis 22 Uhr geöffnet.