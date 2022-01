Fußball-Oberliga Frauen : Früherer Jugend-Trainer von RB Leipzig übernimmt SC Egenbüttel

Christian Dittmar, der in Hamburg bisher die Männer des SV Bergstedt und TuS Berne in der Landesliga trainierte, hat sich am Moorweg gegen drei andere Kandidaten durchgesetzt und Benjamin Wettig beerbt.

19. Januar 2022, 11:36 Uhr

Auf eine neue Vorgehensweise dabei, als Coach eingestellt zu werden, musste sich Christian Dittmar einlassen. War es bei seinen bisherigen Engagements im Herren-Bereich „eigentlich immer so, dass die Vereinsführung oder sportliche Leitung mich angesprochen hat und verpflichten wollte“, so bewarb er sich nun bei den Oberliga-Fußballerinnen des SC Egenbüttel. Dessen Vorstand ließ den Kickerinnen komplett freie Hand bei der Trainerwahl, weshalb Anfang Januar vier Kandidaten jeweils probeweise eine Übungseinheit leiteten. Am Sonntag (16. Januar) erfuhr Dittmar dann, dass sich die Spielerinnen für ihn entschieden haben.

Das Egenbütteler Team hat beim Probetraining am 4. Januar einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Christian Dittmar, Trainer 1. Frauen SC Egenbüttel

„Gerne den Reiz des Neuen erfahren“ wollte Dittmar, der präzisierte: „Hätte ich wieder ein Herren-Team übernommen, wäre das vermutlich eine Mannschaft gewesen, die im Abstiegskampf steckt – und das hatte ich in der Landesliga in den letzten Jahren schon zu genüge.“

Wahre Worte: Nachdem er den SV Bergstedt 2014 übernommen und innerhalb von drei Jahren zu zwei Aufstiegen in die Bezirks- sowie Landesliga geführt hatte, erreichte er dort die Plätze neun und elf, ehe er im September 2019 gehen musste. Im Dezember 2019 übernahm er den TuS Berne, bei dem die Zielsetzung ebenfalls Landesliga-Verbleib lautete, ehe es im Oktober 2021 zur Trennung kam.

Anfänge im Leistungsfußball beim Halleschen FC

„Das Egenbütteler Team hat beim Probetraining am 4. Januar einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht“, lobte Dittmar, der sich deshalb „über die Zusage sehr freute“. Diese Freude dürfte beiderseits sein, denn die SCE-Kickerinnen haben als Nachfolger des im Dezember 2021 nach knapp drei Jahren zurückgetretenen Benjamin Wettig einen Coach verpflichtet, der Sport studierte und über einen großen Erfahrungsschatz als Übungsleiter verfügt. Aufgewachsen in Halle an der Saale, begann Dittmar bereits im Alter von 16 Jahren mit der Arbeit als Trainer. Fünf Spielzeiten lang betreut der die U15-Leistungsmannschaft des Halleschen FC, zudem betreut er die U15-Auswahl des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt.

Trainer der ersten A-Jugend von RB Leipzig

Als der Getränkekonzern Red Bull 2009 in den deutschen Fußball einstieg und begann, RasenBallsport Leipzig aus der Oberliga in die 1. Bundesliga zu hieven, übernahm Dittmar das Traineramt bei der A-Jugend von RB Leipzig, die er in der A-Junioren-Regionalliga Nord betreute. Bei einer weiteren Tätigkeit im „großen Fußball“ arbeitete der heute 42-Jährige als Scout für den TSV Bayer Leverkusen im Nordosten Deutschlands. 2012 verschlug es Dittmar dann nach Norddeutschland, wo er hauptberuflich für Tesla arbeitet und er als erste fußballerische Tätigkeit für zwei Jahre das Co-Trainer-Amt bei den Bezirksliga-Männern des Glashütter SV übernahm.

Ein Verfechter des Offensiv-Fußballs

Gefragt, welchen Fußball er spielen lassen wolle, entgegnete Dittmar: „Ich bin ein klarer Verfechter des offensiven Spiels und gewinne lieber mit 5:4 als mit 1:0.“ Sein Team tief zu staffeln und auf Konter lauern zu lassen, käme dem 42-Jährigen, der in Hamburg-Hummelsbüttel lebt, nicht in den Sinn: „Dann wäre der Weg nach vorne viel zu weit.“ In Halle sowie Leipzig habe er „Spieler ausgebildet, um Fußball zu spielen“, und in Bergstedt „eine ähnliche Entwicklung vorangetrieben“ – deshalb soll ab sofort auch am Rellinger Moorweg, wo die langjährige Co-Trainerin Nicole Huwald auch Dittmar assistieren wird, Offensive Trumpf sein.

Klassenerhalt als sportliche Zielsetzung

Die erste sportliche Zielsetzung sei „natürlich der Klassenerhalt“, wie Dittmar angesichts von vier Punkten Vorsprung auf den ersten Regelabstiegsplatz feststellte. „Ich persönlich mache mir da aber keine großen Sorgen“, so Dittmar, der klarstellte, dass er einen längerfristigen Verbleib bei den SCE-Frauen anpeilt: „Selbst, wenn wir am Ende dieser Saison absteigen sollten, bin ich zuversichtlich, die Spielerinnen mittel- bis langfristig weiterentwickeln zu können.“ Das erste Testspiel steigt am Sonntag (23. Januar) gegen den Landesligisten TuS Appen; dann wird Dittmar auch seinen Vorgänger kennenlernen, da Wettig an jenem Tag offiziell verabschiedet wird.

Neben einem anspruchsvollen, guten Training wird die Art und Weise, wie wir miteinander reden, entscheidend sein. Christian Dittmar, neuer Trainer 1. Frauen SC Egenbüttel

Da der Kader „relativ schmal“ ist und Corona-(Verdachts)fälle „immer wieder zu kurzfristigen absagen führen können“, will Dittmar auch in der Vorbereitung auf die Rückrunde so, wie zuvor Wettig, zweimal pro Woche trainieren. Dass sich dienstags und donnerstags auch noch Neuzugänge am Moorweg einfinden, ist unwahrscheinlich: „Ich arbeite mit den Spielerinnen, die hier sind“, so Dittmar, der „schnell mit dem Team zusammenwachsen“ möchte und weiß: „Neben einem anspruchsvollen, guten Training wird die Art und Weise, wie wir miteinander reden, entscheidend sein.“ Er werde dabei „sicher eine etwas feinfühligere Sprache anwenden müssen“, weiß Dittmar, dass noch weitere neue Vorgehensweisen auf ihn zukommen.

