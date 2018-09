Fröhliche Modenschau

50 Bönningstedter Seniorinnen genießen das gemeinsame Schauen und Kaufen im Kulturzentrum

25. September 2018, 16:00 Uhr

„Wir sind eine ganz tolle Gemeinschaft. Der eine trägt den anderen mit“, sagte Elke Schüler während der von ihr gemeinsam mit dem Bönningstedter Ortsverein im Sozialverband Deutschland (SoVD) organisierten Herbst-Modenschau im Kulturzentrum in Bönningstedt.

Die stellvertretende Vorsitzende des Familienvereins Concordia sprach in dem Zusammenhang vor allem von den zahlreichen Ausflügen und Unternehmungen, die sie zusammen mit dem Vorsitzenden des Vereins Günter Haase im Laufe eines Jahres ihren Mitgliedern anbietet.

„Im vergangenen Jahr haben wir eine Kreuzfahrt nach Oslo gemacht“, erzählte Schüler sichtlich stolz. „Und im kommenden Frühjahr geht’s auf Rheintour von Köln bis nach Rotterdam“, so die engagierte Seniorin weiter. 50 Anmeldungen hat sie schon zusammen, darunter 14 Ehepaare, die anderen sind alleinstehend. Viele der Teilnehmer sind bereits über 70, einige sogar über 80 Jahre alt. Allein hätten sie nicht mehr den Mut zu solchen Reisen, aber im Schutz der Gruppe sei es kein Problem, erläuterte Schüler.

Sogar Shopping macht den Senioren in der Gemeinschaft, wie man am Sonnabendnachmittag sah, viel mehr Spaß. Maike Blanck zeigte während ihrer Modenschau mit ihren zwei Models Karin und Holte die neuesten Trends in Sachen Herbst- und Wintermode.

Im Gepäck hatte sie einige Hundert Blusen, Westen, Shirts, Jacken, Hosen, Röcke, Kleider, Nacht- und Unterwäsche und modische Accessoires wie Tücher, Schals, Handtaschen sowie Modeschmuck. Nach der Präsentation einiger ausgewählter Ensembles konnten die 50 Besucherinnen stöbern, anfassen, anprobieren, vergleichen, sich gegenseitig beraten und kaufen. Ein Shopping Erlebnis der besonderen Art, begleitet von netten Gesprächen, Kaffee und Kuchen. Und für viele, die nicht mehr so mobil sind, auch die einzige Möglichkeit, einzukaufen.

Bis zur Rheinfahrt stehen noch weitere Ausflüge auf dem Programm von Schüler und Haase: Besuch der Polizeishow in der Alsterdorfer Sporthalle, Lichterfahrt im Advent nach Hamburg sowie Besuche von Ohnsorg- und Hansa-Theater.