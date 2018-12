Frischer Wind in der FDP

Monika Hagen ist seit September 2017 Mitglied im Appener Ortsverein / Nach der Kommunalwahl im Mai wurde sie Gemeindevertreterin

von Janina Schmidt

28. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Monika Hagen ist seit dieser Wahlperiode Gemeindevertreterin für die Appener FDP-Fraktion und stellvertretende Vorsitzende im Bauausschuss ihrer Heimatgemeinde. Dabei wollte die Anwältin für Bau- und Mietrecht eigentlich aus beruflichen Gründen niemals einer Partei beitreten. Wie es dennoch dazu kam und warum sie sich für die FDP entschieden hat, das erläutert Hagen im Freitagsgespräch.

Ehrenamtlich aktiv war Hagen schon lange: Seit 1992 engagierte sie sich für die Jugend im Kreissportverband, 1995 wurde sie dessen Vorsitzende. Im Zuge dieser Tätigkeit lernte sie bei verschiedenen Sitzungen die Appener FDP-Frauen Jutta Kaufmann und Heidrun Osterhoff kennen. „Die FDP hat damals aus meiner Sicht die beste Sacharbeit gemacht“, erinnert sich Hagen. „Sie hatten keine vorgefertigten Fraktionsmeinungen, waren offen für Argumente und es gab eine echte Auseinandersetzung“, erinnert sich Hagen.

Ihre Meinung zu einem generellen Parteieintritt änderte sie durch ein besonderes Erfolgserlebnis: Hagen hatte 2005 mit dem Förderverein Naturbad Oberglinde versucht, zu verhindern, dass das Bad mit kostenlosem Eintritt zugunsten eines Western-Vergnügungsparks geschlossen wurde. Dem Verein gelang es, durch die Schaffung eines Förderkreises mit freiwillig gezahlten Beiträgen dafür zu sorgen, dass das Bad unverändert bis heute fortbestehen kann. „Ich habe festgestellt, wie toll es ist, etwas zu bewegen“, sagt Hagens. Ihr Motto: „Es reicht nicht, gegen etwas zu sein. Man muss Lösungen anbieten. Auch in der Politik.“

Wieviel man vor Ort bewegen kann, wenn man sich politisch engagiert, war Hagen klar geworden. „Die Entscheidung in welcher Partei, fiel mir nach den Erfahrungen im Sportjugendbund nicht schwer“, sagt Hagen schmunzelnd.

Grundsätzlich könne sie sich aber mit den Grundfesten der FDP identifizieren: „Der Gedanke der Eigenverantwortung, das Leben selbst in die Hand zu nehmen liegt mir. Auch der Abbau von Bürokratie. Wenn ich überhaupt gegen etwas bin, dann ist es Bürokratie“, sagt Hagen.

Im Zentrum des Interesses liegen für sie „der Mensch und die Natur. Naturschutz liegt mir sehr am Herzen.“ Könnte man da nicht auf die Grünen kommen? Hagen: „Die Grünen hatten eine wichtige Rolle, weil sie Anfang der 1980er Jahre den Umweltschutzgedanken in die Politik gebracht haben“, sagt die Kommunalpolitikerin. „Aber für mich waren sie keine Alternative, weil sie zu sehr Verbotspartei sind. Man sollte Menschen besser überzeugen.“

Kurz vor der Bundestagswahl 2017 trat Hagen in die Appener FDP ein. „Mich hat der Wahlslogan ,denken wir neu’ angesprochen. Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Ansatz in der FDP. Er kam nur zum Vorschein im damaligen Klima der Politikverdrossenheit. Es ist dringend nötig, zur Veränderung bereit zu sein.“ Sie trat vor der Wahl ein – damit es nicht an einen eventuellen Wahlerfolg geknüpft wäre.

Hagen legte im Ortsverein eine Blitzkarriere hin. Schon nach der Kommunalwahl im Mai 2018 saß sie als stellvertretende Vorsitzende im Bauausschuss und war Gemeindevertreterin. „Es gibt Leute, die über mich sagen: Wenn du etwas anfängst, bist du in vier Jahren an der Spitze“, sagt die zielstrebige Anwältin. „Aber es geht mir nicht um Posten. Eine Blitzkarriere kann man auch nicht planen. Es geht mir darum, mit Eifer dabei zu sein – nicht um sich zu profilieren, sondern für die Sache. Wenn man das tut, kann es auch passieren, dass man schnell viel Raum einnimmt.“

Ihre politische Arbeit nimmt sie ernst: „Ich beobachte, dass unterschätzt wird, wie wichtig die saubere Formulierung von Beschlussanträgen ist.“ Deren Ausarbeitung vergleicht sie mit Turnübungen, extaktes Arbeiten sei gefragt. „Wenn der Antrag nachlässig formuliert ist, ist am Ende die Entscheidung falsch.“ Den perfekten Beschluss gebe es nicht, alles hätte Vor- und Nachteile. Aber: „Es ist wichtig, dass man es sehenden Auges entschieden hat.“

Inhaltlich liegt der Jägerin und Pferdefreundin Hagen besonders der Naturschutz am Herzen. „Wir müssen den Flächenverbrauch stoppen“, sagt sie. „Ich bin keine Bauverhindererin, aber ich halte es für einen Irrtum, dass jede Gemeinde ständig wachsen und dauernd neue Baugebiete ausweisen muss.“ Naturraum sei nicht nur Lebensraum für Tiere, sondern auch Lebensqualität für Menschen. „Wenn wir an der Idee festhalten, dass nur permanenter Wachstum erstrebenswert ist, werden wir Schiffbruch erleiden. In dieser Sache müssen wir, zum Beispiel ,neu denken’.“

