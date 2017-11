Region Pinneberg in Kürze : +++ Frierende Mieter in Elmshorn +++ Kampf gegen Kita-Gebüren in Wedel +++ Neue Chronik in Schenefeld +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Roland Weihrauch/dpa (Symbolfoto) 1 von 1

Elmshorn In einem Hochhaus an der Beethovenstraße frieren die Mieter. Seit dem 28. September funktioniert in dem Gebäude des Wohnungsunternehmens Vonovia die Heizungsanlage nicht mehr. Schuld ist ein Wasserrohrbruch. Das zur Behebung des Schadens erforderliche Ersatzteil soll nun noch diese Woche eintreffen. Mindestens ein Bewohner kündigte an, die Mietzahlungen im Dezember einzustellen.

Wedel Die hohen Kita-Gebüren in Wedel waren der Grünen Petra Kärgel schon lange ein Dorn im Auge. Jetzt hat die Kommunalpolitikerin ein Bündnis mit SPD, CDU, FDP und Linken geschmiedet, um den Automatismus in der regelmäßigen Beitragsanpassung zu durchbrechen. Die fünf Fraktionen bringen im morgigen Bildungsausschuss einen Antrag ein, der die Kita-Gebühren stabil halten soll.

Schenefeld Sollte die Politik zustimmen, schreibt der Wedeler Journalist Günther Wilke die neue Schenefelder Chronik. Ein Konzept hat der 87-Jährige bereits eingereicht. Darin will er den Blick nach vorn richten mit dem Motto „Aufbruch und Umbruch. Schenefelds Chancen und Risiken auf dem Weg ins Jahr 2050“. Das neue Werk will er inhaltlich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen.

Barmstedt Seit gestern steht sie vor dem Barmstedter Rathaus: eine acht Meter hohe Tanne. Mit Hilfe eines Krans hatten Mitarbeiter des Bauhofs den stattlichen Nadelbaum aufgerichtet. Er wird erstmals zum Weihnachtsmarkt – der am Freitag, 1. Dezember, beginnt – festlich erleuchtet. „Die Tanne wurde von einer Barmstedter Familie aus dem Drosselweg gespendet“, teilte Stadtsprecher Wolfgang Heins auf Anfrage mit. Für das kommende Jahr suche die Verwaltung wieder eine schön gewachsene Tanne. Wer eine besitzt und sie der Stadt schenken möchte, kann sich unter der Rufnummer 04123-681240 mit Bauhof-Chef Jörn Wölk in Verbindung setzen.

Quickborn In der katholischen St.-Marien-Kirche Quickborn herrschte Vorweihnachtsstimmung. Der Adventsbasar ist mittlerweile seit mehr als 20 Jahren eine Tradition in der Eulenstadt. Geboten wurde eine abwechslungsreiche Vielfalt mit fantasievoll gestalteten Ständen und kreativem Kunsthandwerk. Schneidermeisterin Ruth Schmuck organisiert den Markt seit fünf Jahren.

Pinneberg Ein letztes Mal kam der Pinneberger Kinder- und Jugendbeirat, der sich in den vergangenen zwei Jahren für die junge Generation stark gemacht hat, zu einer Sitzung zusammen. Thema: die Neuwahlen, die erst vergangene Woche abgeschlossen wurden, sowie die Errungenschaften der letzten Jahre. Am Montag, 18. Dezember, wird sich der neu gewählte Beirat konstituieren.

Hamburg Die Gehälter der Chefs öffentlicher Hamburger Unternehmen sind im vergangenen Jahr teils deutlich gestiegen. Den größten Gehaltssprung im Vergleich zum Vorjahr hat laut dem am Dienstag vom rot-grünen Senat beschlossenen „Vergütungsbericht 2016“ Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler gemacht – mit einem Plus von gut elf Prozent auf knapp 410.000 Euro. Sein Festgehalt blieb gleich, jedoch stieg seine variable Vergütung deutlich.

Schleswig-Holstein Die Einführung eines zusätzlichen gesetzlichen Feiertags in Schleswig-Holstein wird immer wahrscheinlicher. Nachdem sich bereits ein CDU-Landesparteitag – mit Unterstützung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) – am vergangenen Samstag hierfür ausgesprochen hatte, bekräftigten am Dienstag die SPD und der DGB diese Forderung. SPD-Landes- und Landtagsfraktionschef Ralf Stegner verwies darauf, dass wegen des Jubiläums 500 Jahre Reformation der Reformationstag (31. Oktober) in diesem Jahr einmalig gesetzlicher Feiertag gewesen war. „Schleswig-Holstein bleibt aber weiterhin eines der Bundesländer mit der niedrigsten Zahl an gesetzlichen Feiertagen“, sagte Stegner. „Neun Feiertage im Norden stehen 13 in Bayern gegenüber. Wir wollen, dass auch die Beschäftigten in Schleswig-Holstein zukünftig dauerhaft von einem zusätzlichen gesetzlichen Feiertag profitieren.“