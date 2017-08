Freizeit im Heim kreativ gestalten

vergrößern 1 von 2 Foto: Heiderhoff 1 von 2

Wenn die Bewohner des Pinneberger Seniorenwohnparks Bauernmühle am Nachmittag zum Bingo und Handarbeiten zusammenkommen, brechen sie aus ihrem Heimalltag aus. Gemeinsam haben sie Spaß oder schaffen etwas Kreatives. Das ermöglichen ihnen 13 ehrenamtliche Helfer, die von der Organisation bis zum Aufbau alles selbst in die Hand nehmen. Sie kümmern sich um die Bewohner der Einrichtung, so dass sie durch Gesellschaftsspiele und Gespräche nicht vereinsamen. „Wir engagieren uns gerne, weil wir von den Bewohnern sehr viel zurück bekommen“, erläutern Ilse Weber und Bärbel Mau vom ehrenamtlichen Team im Seniorenwohnpark Bauernmühle. Auch Marete Heesch will etwas für die Gesellschaft leisten: „Ich engagiere mich hier, um etwas Sinnvolles zu tun“, sagt sie.

Sechs Ehrenamtliche betreuen die älteren Menschen zum Beispiel beim Bingo Nachmittag. „Bingo wird sehr gut angenommen“, berichtet die Helferin Lisbeth Linke. Die Beteiligten spielen am Nachmittag drei Spiele à 15 Personen. Der Gewinner erhält ein kleines Präsent – wie beispielsweise eine Tafel Schokolade. Ein kleiner Höhepunkt ist das „Preisbingo“ am letzten Montag im Monat. Dann zahlen die Bewohner 95 Cent und können dabei beispielsweise Shampoo, Duschmittel, Seife oder Parfüm gewinnen. Auch Skatrunden sind bei den Bewohnern beliebte Freizeitaktivitäten und dienstags kommen zwei Handarbeitsdamen, um mit ihnen zu stricken und zu häkeln.



Unterstützung für Körper und Gedächtnis

„Es ist nie zu spät, so etwas zu erlernen“, wirbt Linke. Die Helferinnen unterstützen beispielsweise eine Bewohnerin mit Handicap, diverse Kleidungsstücke und Accessoires an der Nähmaschine zu fertigen. Gleichzeitig wird ein Gedächtnistraining angeboten, bei dem die Bewohner ihre geistige Fitness trainieren können. Eine weitere Ehrenamtliche stattet regelmäßig persönliche Besuche bei den Bewohnern ab. Sie betreut im Anschluss ebenfalls eine Gruppe bei Gesellschaftsspielen. Das Angebot werde sehr gut angenommen.

Dorte Wozniak, leitende Ergotherapeutin der Einrichtung, hob die Bedeutung des Einsatzes für die Bewohner hervor. „Die Helfer sind eine große Unterstützung für unser Haus“, sagt sie. Mit ihrer Arbeit gelänge es, eine Schnittstelle zwischen Bewohnern und Öffentlichkeit zu schaffen und diese „als Teil der Gesellschaft“ zu integrieren.

Zahlreiche imSeniorenwohnpark Bauernmühle aktive Helfer engagierten sich zuvor bei den „Grünen Helfern“ unter dem Dachverband der Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe (EKH). „Als die Krankenhäuser jedoch von Ehrenamtlichen und Heimen Geld forderten, lösten sich die Grünen Helfer auf“, erläutert Linke. Die Senioren organisieren sich nun auf rein ehrenamtlicher, privater Basis.

Konversation und Kontakt steht bei den Angeboten im Mittelpunkt. Linke berichtet über das Gesellschaftsspiel-Angebot am Mittwoch: „Es wird dabei über viele Themen gesprochen.“ Und die Bewohner sind den ehrenamtlichen Helfern für ihrenwöchentlichen Einsatz sehr dankbar.