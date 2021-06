Voting des Tages : Freiwillig Maske tragen: Was halten Sie davon?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

15. Juni 2021, 18:00 Uhr

Weil in Deutschland die Inzidenz-Zahlen so tief sind, wie lange nicht mehr, ist eine bundesweite Debatte um das Ende der Maskenpflicht entbrannt. Nachdem der Kreis Pinneberg zuletzt die Maskenpflicht an öffentlichen Orten, wie zum Beispiel der Elmshorner Fußgängerzone oder im Bahnhofsbereich aufgehoben hat, geht die Stadt nun neue Wege. Man tauschte Plakate kurzerhand aus und bittet die Bürger ab sofort darum, weiterhin eine Maske zu tragen, sollten sich Engstellen oder Warteschlagen ergeben.

Mehr zum Thema: Ende der Maskenpflicht: Stadt Elmshorn setzt auf Eigenverantwortung und freiwilliges Tragen

Wir fragen daher heute:

Freiwillig Maske tragen: Was halten Sie davon? Das ist eine gute Idee, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. An der frischen Luft ist das nicht mehr nötig. Nur in geschlossenen Räumen. Ich werde keine Maske mehr tragen, solange ich nicht muss. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.