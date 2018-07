Region Pinneberg in Kürze : +++ Freie Fahrt auf L 105 +++ Pinneberger nimmt an WM teil +++ 150000 Euro für Industriemuseum Elmshorn+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

11. Juli 2018, 06:00 Uhr

Kummerfeld

Große Hilfsbereitschaft erreicht derzeit das Ehepaar Nagel, dessen Haus in Kummerfeld am Sonntag abgebrannt ist.

Pinneberg

Er ist einer von 15 Auserwählten. Der Pinneberger Arti Krasniqi wurde vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) für die Freiwasser-Europameisterschaft auf Malta nominiert. Der 18-Jährige vom Swim-Team Elmshorn will auf der 10-Kilometer-Strecke seinen Medaillenerfolg von 2017 in Marseille wiederholen. Am Sonntag ist Krasniqi auch mit der Staffel im Einsatz.

Quickborn

Im Kreis Pinneberg gibt es nur in einer Stadt die Trauergruppen für Kinder der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH). In Quickborn kümmert sich ein Team aus vier geschulten, ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen um die verletzten Kinderseelen, die mit dem Tod eines ganz nahen Angehörigen fertig werden müssen. Jetzt gibt es in der Gruppe wieder freie Plätze für vier- bis 14-Jährige, damit aus der Trauer kein Trauma wird.

Schenefeld

Die Schenefelder CDU hat für die bereits laufende Wahlperiode klare Ziele: Neue bauliche Projekte sollen angegangen und andere abgeschlossen werden. Das erzählt CDU-Fraktionschef Hans-Jürgen Rüpcke im Interview mit unserer Zeitung. Im dritten Teil der Serie „Unser Plan für Schenefeld“ berichtet der Christdemokrat über schwierige Themen und die veränderten Mehrheitsverhältnisse im Schenefelder Rat.

Wedel

Gut einen Monat früher als geplant, hat der Ewer Gloria für mehrere Tage am neuen Traditionsschiffsanleger in Wedel festgemacht. „Wunderbar“ lautet das erste Fazit von Skipper Ulrich Grobe für den Ponton im umgebauten Schulauer Hafen. Auch der Steg sei eine „super Lösung“. Ein „echtes Handycap“ sieht Grobe jedoch an Land: Es fehlen nahe Parkmöglichkeiten für die Crew sowie den Liefer- und Ausrüstungsverkehr.

Hamburg

In der Hafencity klagen fünf Wohneigentümer. Sie wollen verhindern, dass in dem Stadtteil ein Shopping-Center mit 200 Läden entsteht, das täglich von bis zu 50000 Menschen besucht werden soll.