Die Macher des Familientags : Fred Freyermuth: Werkleiter der Stadtwerke Barmstedt

Unterstützer Fred Freyermuth spricht im Interview über die Bedeutung des Familentags und warum er sich engagiert.

von shz.de

19. August 2019, 18:00 Uhr

Appen | Der Spielsmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen und der Kreisjugendring Pinneberg organisieren für Sonntag, 8. September, den Familientag 2019 – mit Unterstützung des A. Beig-Verlags und der Stadtwerke Barmstedt. Stadtwerkeleiter Fred Freyermuth erläutert, warum sein Unternehmen bei der Veranstaltung dabei ist. Das Gespräch führte Andreas Dirbach.

Warum engagieren Sie und Ihr Unternehmen sich beim Familientag 2019?

Fred Freyermuth: Weil wir schon 2017 die großartige Erfahrung machen durften, wie ehrenamtliches Engagement leuchtet, wenn es sichtbar und gemeinsam gefeiert wird: mit Herzblut, Kreativität und ehrlicher Wertschätzung. Appen ist ja spätestens seit „Appen musiziert“ quasi Synonym für das Ehrenamt im Norden. Wir schätzen den Kreisjugendring, der sich zum Wohle von Familien und kommender Generationen in unserer Region engagiert. Und wir freuen uns auf Menschen, die ähnlich denken wie wir: Energie muss nachhaltig und klimagut sein – und dabei für alle bezahlbar bleiben.



Sie sind in Appen auch vor Ort, was bieten Sie den Besuchern?

Pure Freude und viel Energie: Die Kleinsten können selbst Ökostrom erzeugen und ihre Klimaschutz-Urkunde mitnehmen, auch die Vorfreude auf das Blumenkranzbinden ist groß. Zudem verschenken wir an alle Blumen- und Bienenfreunde, die unsere Familientag-Anzeige mitbringen, die schönste Blumensamen-Mischung, die wir kennen. Den PI-Sommertraum 2020 sozusagen. Als Attraktion zum Staunen bringen wir Schleswig-Holsteins Top-Stabhochspringer mit. Und eine Überraschung für alle, die aus Liebe zum Klima gern mal mit Ökostrom unterwegs sein wollen . . .



Der Familientag 2019 ist CO2-optimiert. Was macht Ihr Unternehmen, um CO2 einzusparen oder auf andere Art an die Umwelt zu denken?

Schon seit Ende 2010 liefern wir unseren Privatkunden – von Lüneburg bis an die dänische Grenze – ausschließlich klimafreundlichen Ökostrom ohne Aufpreis. Auch beim Familientag wird unser Naturstrom dazu beitragen, dass die CO2-optimierte Großveranstaltung eine möglichst gute Klimabilanz resümieren kann. Wir betreiben in Barmstedt ein trinkwassergekühltes Rechenzentrum, haben diverse Ladesäulen etabliert und E-Fahrzeuge im Einsatz. Wir bieten günstigen Ladestrom für unterwegs und Energieberatungen für das Zuhause an. Unser Credo: Je mehr Menschen wir für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz und den bewussten Umgang mit Ressourcen sensibilisieren, umso besser für uns alle.



Und jetzt einmal persönlich: Was bedeutet Familie für Sie und warum ist das wichtig für unsere Gesellschaft?

Familie ist die wichtigste Form der Lebensgemeinschaft – hier erfahren nicht nur kleine Menschen Geborgenheit, Schutz und Liebe. Hier werden besondere Eigenschaften geprägt, Familie ist also doppelt wichtig: für die Entwicklung eigenständiger Persönlichkeiten und damit auch für den Fortbestand und Ausbau unserer gesellschaftlichen Prämissen.