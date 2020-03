Frauentreff ist ein Stück Heimat

„Alle sind bei uns willkommen“: Austauschmöglichkeit wird in Rellingen seit 20 Jahren gern genutzt

12. März 2020, 18:00 Uhr

Rellingen | Die Stimmung im Rellinger Turnerheim ist super: Ausgelassene Frauen feiern den 20. Geburtstag ihres Frauentreffs. Es wird gegessen, getrunken, geschnackt, gelacht und gesungen. Und das, obwohl das angekündigte Abendprogramm aus Angst vor dem Corona-Virus gecancelt wurde: „Die Künstlerinnen haben uns kurzfristig abgesagt. Es gibt heute weder Sketche noch Tänze noch Lyrik“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte Dorathea Beckmann den 25 anwesenden Frauen.

Die blieben denkbar gelassen und gaben das Credo „Wir feiern trotzdem“ aus. Ganz ohne Unterhaltungsprogramm musste der Abend aber doch nicht enden. Musikern Heike Vajen kam vorbei. Sie war die einzige der sieben gebuchten Künstlerinnen, die das Virus nicht schocken konnte. Mit ihrer Gitarre und dem leicht abgewandelten Hildegard-Knef-Song „Für uns soll’s rote Rosen regnen“ hatte sie sofort alle Sympathien auf ihrer Seite. Als sie dann noch ihr Lieblingslied „Der Neandertaler“ präsentierte und kurz danach fragte „Kann denn Liebe Sünde sein?“, war das Mitsingen Pflicht.

An jedem zweiten Mittwoch des Monats treffen sich die Frauen im Turnerheim des RTV, Hohle Straße 14. Um 19.30 Uhr kommen alle an. Dann wird geklönt. Eine halbe Stunde später beginnt ein Programm, das bunter nicht sein kann: Die Frauen probieren Lachyoga aus, sehen sich einen Film an, spielen, lesen sich Gedichte vor oder sie machen eine Fahrradtour. Auch der Bürgermeister wird an einem dieser Abende mal eingeladen oder es gibt eine Diskussion zum Thema: „30 Jahre Wende. Was haben wir voneinander gelernt?“ Im Jahresprogramm stehen Aktions- oder Informationsabende über ungewöhnliche Wohnprojekte, Pflege im Alter, Plastikmüll und die Lebensmittelverschwendung.

Nicht zu vergessen: die Länderabende mit Gastfrauen. Im vergangenen Jahr war die Künstlerin Annelie Haack zu Besuch und stellte ihre zweite Heimat Schweden vor. Und am 8. April wird die Rellinger Autorin Aurelia L. Porter die Frauen nach Rumänien entführen – in die Heimat ihrer Romanfamilie. „Alle Frauen sind bei uns willkommen“, sagt Beckmann. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht.“

Während Agenturen für so ein umfangreiches Jahresprogramm diverse Excel-Tabellen erstellen und zahlreiche Meetings anberaumen würden, erledigen die Frauen das Ganze an einem Nachmittag im November. „Wir reflektieren das vergangene Jahr und überlegen, wie es noch besser geht. Dann tragen wir Ideen für das kommende Jahr zusammen“, sagt Beckmann. „Ganz unbürokratisch. Mitmachen kann jede, die will.“

Der Frauentreff ist für viele Teilnehmerinnen ein Stück Heimat geworden: „Wir werden zusammen alt“, lacht Margit Pewe, Mitinitiatorin der ersten Stunde. Silke Faber und Eva-Maria Dieckmann freuen sich über das Netzwerk, das entstanden ist: „Wenn man Rat oder praktische Hilfe braucht, dann kann man immer jemanden anrufen.“ So etwas wie die viel zitierten zunehmenden Isolationsgefühle gibt es bei den Teilnehmerinnen auch nicht: „Es ist einfach schön, auf der Straße bekannte Gesichter zu treffen. Da fühlt man sich zugehörig“, ergänzen die Frauen. Und man entwickele sich weiter: „Wir planen Veranstaltungen und Aktionen, müssen vor großen Gruppen sprechen, argumentieren und uns durchsetzen. Das trainiert.“ Und: „Spaß haben wir auch nicht zu knapp.“

Beckmann unterstützt vereinzelte Veranstaltungen bei Bedarf durch ihren Etat. Generell füttern die Frauen aber ihr Sparschwein und begleichen so die Ausgaben. Der Frauentreff trägt sich selbst.