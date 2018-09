von René Erdbrügger

03. September 2018, 13:10 Uhr

Der Frauenchor hat die Noten für das nächste Konzert und weitere Auftritte ausgepackt. Wer hat Lust, mitzusingen? Am Donnerstag,

13. September, ab

19.30 Uhr empfängt der Chor Frauen im Raum 374 in der VHS, Am Rathaus 3 in Pinneberg, zu einem Schnupperabend. Der dritte Stock ist mit dem Fahrstuhl zu erreichen, so Rita Werner vom Frauenchor. Sie gibt Auskunft unter (0 41 01) 7 31 87.