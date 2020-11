Frau stirbt bei Hausbrand – war es Mord?

Avatar_shz von pac

11. November 2020, 17:43 Uhr

Schuby | Hat der Ehemann seine Frau getötet und versucht, sich selbst umzubringen? Nach einem Feueralarm gestern Mittag in der Schubyer Bahnhofstraße bot sich den Rettungskräften in der Doppelhaushälfte ein grausames Bild: Sie fanden die 41-jährige Bewohnerin Cornelia G. tot auf, ihr 47-jähriger Ehemann Mike G. wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Die Mordkommission Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Auskunft der Flensburger Staatsanwaltschaft wies die Frau schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper auf. Welche Umstände zu der Tat geführt haben und welche Rolle der Ehemann gespielt hat – dazu wollte sich die Staatsanwaltschaft gestern nicht äußern.

Auch der älteste Sohn im Teenageralter soll ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Dem Vernehmen nach hatte er kurz zuvor einen Anruf in der Schule erhalten, war daraufhin mit dem Taxi nach Hause gefahren worden. Das Ehepaar G. lebte mit seinen drei Kindern in der Doppelhaushälfte.

Die Feuerwehren aus Schuby, Hüsby und Lürschau sowie Rettungswagen, Notärzte aus Schleswig und Flensburg, der leitende Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst wurden alarmiert. Für die 41-Jährige kam jede Hilfe zu spät.