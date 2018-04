von René Erdbrügger

05. April 2018, 15:15 Uhr

Wer als Uetersener Bürger Fragen an die Bürgermeisterin der Stadt hat oder sich mit Anliegen zu aktuellen Themen in Uetersen beziehungsweise im persönlichen Wohnumfeld an sie wenden möchte, hat dazu wieder am Donnerstag, 26. April, die Möglichkeit. Die Sprechstunde von Bürgermeisterin Andrea Hansen erfolgt von 17 bis 18 Uhr im Rathaus an der Wassermühlenstraße, Zimmer 405, vierte Etage. Eine Anmeldung oder Terminvereinbarung ist nicht notwendig.