Todestag von JFK : Fotograf aus Hamburg schoss legendäre Bilder bei Kennedys Berlinbesuch vor 54 Jahren

vergrößern 1 von 1 Foto: Dagmar Gehm 1 von 1

von Dagmar Gehm

erstellt am 21.Nov.2017 | 17:42 Uhr

Hamburg/Berlin | Ulrich Mack war ganz nah dran, als sich der charismatischste aller Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika drei Tage lang zum Staatsbesuch in Berlin aufhielt. Er fotografierte John F. Kennedy von ganz oben, als er am 26. Juni 1963 vor dem Rathaus Schöneberg unter frenetischem Jubel die legendären Worte sprach: „Ich bin ein Berliner!“ Der renommierte Fotograf gehörte zu den wenigen Privilegierten, die „JFK “zu allen Veranstaltungen der Tour begleiten durften. Der 83-jährige lebt in Hamburg-Blankenese und wurde unter anderen Ehrungen mit dem Kunstpreis der schleswig-holsteinischen Wirtschaft ausgezeichnet. Heute vor 54 Jahren wurde John F. Kennedy in Dallas auf offener Straße erschossen. Aus diesem Anlass hat shz.de Ulrich Mack einen Besuch abgestattet.

Wie kam es dazu, dass Sie 1963 eine Fotoreportage über die Berlin-Tour von JFK machen durften?

Ulrich Mack: Ich war damals für die Zeitschrift „Quick“ im Einsatz. Art Director Willy Fleckhaus meinte, dass ich mit meiner gründlichen Arbeitsweise der geeignete Mann für diese Aufgabe sei. Was für eine Ehre! Denn für uns war Kennedy ein Vorbild, ein Idol.

Hamburgs US-Generalkonsul Richard Yoneoka sagt über Ihre Bilder: „Ihre Bilder spiegeln in den Gesichtern der Menschen das Charisma des Präsidenten wider.“ Wie ist Ihnen dieser Kunstgriff gelungen?

Ich war mit sechs „Leicas M“ gleichzeitig bewaffnet − alle schussbereit mit fest eingestellten Brennweiten. Vorher hatte ich mir Gedanken gemacht, wie ich die anderen Fotografen übertrumpfen könnte. Deshalb habe ich mich nicht auf einen einzigen Standpunkt konzentriert. Im Schöneberger Rathaus bin ich zum Beispiel bis in den obersten Stock gerannt und habe mich dann immer tiefer hinunter gearbeitet.

Flughafen Tegel, Brandenburger Tor, Schöneberger Rathaus, Check Point Charly waren einige der Stationen, die Kennedy in Berlin absolviert hat. Sie waren überall mit dabei und müssen Unmengen an Fotomaterial besitzen.

Vor dem 50-jährigen Jahrestag von JFKs Berlin-Besuch erhielt ich einen Anruf vom Hirmer-Verlag: „Sie waren doch damals dabei. Wo sind die Fotos?“ Ich sagte: „Im Keller, auf 30 Filmen und einigen Kontaktbögen, nicht abgezogen die meisten.“ Ich habe dann 300 Bilder herausgesucht.

Obwohl Sie Kennedy wegen der hohen Sicherheitsvorkehrungen nicht persönlich sprechen konnten, stellen Ihre Aufnahmen eine starke Nähe dar, dass man an eine Beziehung zwischen Fotografiertem und Fotografen glaubt.

Kennedy war besessen, ich war besessen. Wir waren uns ähnlich. Ich spürte keine Distanz.

Ihre erste Kamera?

Eine Agfa-Box, die ich mit 16 Jahren für 50 D-Mark gekauft hatte. Sie wurde mir bei der Arbeit als Bergarbeiter im Ruhrgebiet gestohlen. Danach legte ich mir eine Agfa-Karat zu, die ich für mein Studium an der Kunsthochschule Am Lerchenfeld brauchte.

Fotografieren Sie inzwischen mit einer Digital-Kamera?

Nein. Digitale Fotos werden in einer so großen Datenmenge produziert, dass sie inflationär werden. Analoge Fotos bleiben erhalten, digitale vergehen.