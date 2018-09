Foto-Shooting: Neue Zeit

von René Erdbrügger

12. September 2018, 14:59 Uhr

Bei der Lightpainting-Aktion des vor der Gründung stehenden Pinneberger Clubs von Soroptimist International am 28. und 29. September hat sich eine zeitliche Änderung ergeben: Am Freitag gibt es von 15 bis 20 und am Sonnabend von 10 bis 20 Uhr die Möglichkeit, sich bei einem Foto-Shooting in einem Dunkelzelt besonders in Szene setzen zu lassen. Die Einnahmen werden gespendet. Im „Stadtzentrum“ Schenefeld im Kiebitzweg können Lightpainting-Porträts (kleines Foto) für 20 Euro pro Stück erworben werden. Dies geschieht unter der Federführung von Anja Arzt (Vizepräsidentin des SI Clubs Pinneberg in Gründung) und Jörg Schmidt von Ars Fotografie.