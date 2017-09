Forscherdrang bei Schülern fördern

vergrößern 1 von 2 Foto: Voigt 1 von 2

„Eine Spur für Deinen Ort“ lautet der Titel des Wettbewerbs, der in diesem Jahr in seine zweite Runde gehen soll. Organisiert wird der Wettbewerb vom Verein Spurensuche im Kreis Pinneberg und Umgebung. Ziel des Wettbewerbs ist die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in der Region. Und dazu sollen die Schüler aktiv werden: Sie sollen herausfinden, was während der Jahre 1933 bis 1945 an ihrem Heimatort geschehen ist: Gab es Widerstand, Engagement gegen Faschismus, Zivilcourage oder Gewalt, Antisemitismus, Rassismus und Zwangsarbeit?

An der ersten Auflage des Wettbewerbs haben sich 26 Schüler aus fünf Schulen im Kreis Pinneberg beteiligt. Das waren zwar noch nicht besonders viel, aber der Vereinsvorsitzende Rudolf Arendt war dennoch zufrieden. „Wir hatten den Zeitraum für die Bearbeitung sehr knapp bemessen“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Damals hatte der Verein den Schülern drei Monate Zeit gegeben, um sich mit ihren Themen zu beschäftigen. Dieses Mal sollen es sechs Monate sein. Durch diese Verlängerung hoffen die Organisatoren, mehr Schülern die Teilnahme zu ermöglichen.



Wissenschaftliche Präzision gefordert

Im Gegensatz zu zahlreichen kreativen Wettbewerben, die es für Schüler gibt, fordert „Eine Spur für deinen Ort“ von den Schülern sehr viel wissenschaftliche Präzision. Von ihnen wird erwartet, dass sie sich eine Person oder ein Ereignis aus ihrem Ort während der Zeit der Nazi-Diktatur aussuchen, um von dort ihre Spurensuche zu beginnen. Und diese sollte sie durchaus in die Archive der Städte und Gemeinden führen. Denn eines ist dem Verein Spurensuche wichtig: Die Schüler sollen sich intensiv mit den vorhandenen Quellen befassen und währenddessen auch darüber nachdenken, ob ihre Quelle neutral berichtet oder eventuell aufgrund persönlicher Befangenheit nur bedingt infrage kommt, um zu rekonstruieren, was damals tatsächlich geschah.

Eine komplexe Aufgabe für Jugendliche des neunten bis zwölften Jahrgangs. Die Ergebnisse des ersten Wettbewerbs hätten jedoch gezeigt, dass sie dazu durchaus in der Lage sind. „Die Schüler müssen recherchieren lernen“, sagte Jürgen Wohlenberg, der ehrenamtlich im Stadtarchiv Elmshorn arbeitet und zu den Mitbegründern des Vereins Spurensuche gehört während des Pressegespräch. Dass Oberstufenschüler mit Quellenarbeit bereits mehr Erfahrung haben als Neuntklässler werde bei der Bewertung berücksichtigt, erläuterte Vereins-Schatzmeister Erhard Vogt.

Mit welchem Thema aus der NS-Zeit in der Region sich die Schüler auseinandersetzen und ob sie dies allein oder in Kleingruppen machen, ist ihnen freigestellt. Der Verein sowie einige Ortsarchive, die ihre Unterstützung angeboten haben, halten jedoch einige Themenvorschläge bereit. „Die Entnazifizierungsprozesse sind derzeit ein sehr spannendes Thema“, sagte Arendt. In den vergangenen Jahren setzte sich die Forschung sehr stark mit den Opfern der NS-Zeit auseinander. Die Täterforschung jedoch fehle bislang, erläuterte er und stellt klar: „Wir wollen dabei dokumentieren, nicht anklagen“.

