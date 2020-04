Zeugen gesucht : Ford Kuga aus der Seestraße in Halstenbek gestohlen: Wer hat etwas gesehen?

Das Auto verschwand in der Nacht vom 21. auf den 22. April. Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt.

von Felisa Kowalewski

23. April 2020, 12:45 Uhr

Halstenbek | In der Seestraße in Halstenbek ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21. und 22. April) ein Ford Kuga gestohlen worden. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen.

Wie gingen die Täter vor?

Der graue SUV war laut der Polizei auf einem Parkplatz in der Seestraße abgestellt worden. Von dort wurde er irgendwann in der Zeit von 20.15 Uhr am Dienstagabend bis 8.30 Uhr am nächsten Morgen entwendet. Wie die Täter dabei vorgingen, ist nicht bekannt.

Symbolbild: Imago Images / Motorsport Images

Die Kriminalpolizei sucht jetzt das Auto und die Täter. Wer Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Ford geben kann, wird deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu melden.

