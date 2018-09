Region Pinneberg in Kürze : +++ Fohlenauktion in Elmshorn +++ Kreiskulturwoche startet bald +++ Bürgermeisterwahl in Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

05. September 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Das Hengstfohlen von Quibery-Cassini I ist eines von 73 Fohlen, die am kommenden Sonnabend, 8. September, in der Fritz-Thiedemann-Halle in Elmshorn versteigert werden. Gleichzeitig lädt der Holsteiner Verband ab 10 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Besucher erwartet ein buntes Informationsprogramm mit Hengststallführung, Schminken für Kinder, Kunsthandwerkermarkt und vielem mehr.

Kreis Pinneberg Egal ob Ausstellungen, Lesungen oder zahlreiche andere Aufführungen: Mit insgesamt 32 Orten und 38 Veranstaltungen dürfte beim Kreiskulturwochenende von Freitag, 14.September, bis Sonntag, 16. September, für jeden etwas dabei. Eröffnet wird das Kreiskulturwochenende schon am Donnerstag, 13. September, in der Drostei.

Pinneberg Mission Bürgermeisteramt: Am Sonntag, 9.September, wählen die Pinneberger einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Die Amtsinhaberin Urte Steinberg (parteilos) steht erneut zur Wahl. Sie wird von CDU und FDP unterstützt. Herausforderer ist Jitendra Sharma (parteilos). Der Pinneberger Taxifahrer tritt an, ohne dass ihm eine Partei den Rücken stärkt. Aktuell sind 34.239 Pinneberger wahlberechtigt. Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Quickborn Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) will seine Verwaltung umstrukturieren. Neue Ressortzuschnitte und eine neue Führungsebene soll die Behörden der Stadt fit machen für die Zukunft. Hintergrund sind steigende Anforderungen zum Beispiel durch die Übernahme von Aufgaben für die Gemeinde Ellerau ab nächstem Jahr.

Ellerhoop/Sparrieshoop Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Das Volkslied von Matthias Claudius haben sich Gideon Schuldt (20) aus Ellerhoop und Marten Skrotzki (23) aus Klein Offenseth-Sparrieshoop zu Herzen genommen. Die beiden werden in dieser Woche von ihrer großen Radtour über die Alpen, durch Osteuropa bis in die Türkei erzählen. Schuldt war außerdem zusätzlich durch Südeuropa nach Nordafrika gefahren. An ihrer monatelangen, abenteuerlichen Reise durch viele Länder möchten sie in Wort und Bild sowie mit kurzen Videos Interessierte teilhaben lassen. Ihren Vortrag halten sie am kommenden Freitag, 7. September, ab 19 Uhr im Multifunktionszentrum, Hurst-Green-Platz 1.

Hamburg Angesichts weitgehend konstanter Flüchtlingszahlen hat Hamburg die einst größte Erstaufnahmeeinrichtung der Stadt an der Schnackenburgallee geschlossen. Die Containersiedlung war im Herbst 2012 mit 600 Plätzen eröffnet worden. Zeitweise lebten an dem Standort zwischen Altonaer Volkspark und A7 rund 2000 Menschen, teilweise auch in Zelten. Das Gelände werde nun zum Teil für die Baustelle der Überdeckelung der Autobahn benötigt, teilte der Zentrale Koordinierungsstab Flüchtlinge am Dienstag weiter mit.

Schleswig-Holstein Für die Sanierung von Innenstädten und Stadtquartieren stehen in Schleswig-Holstein in diesem Jahr gut 60 Millionen Euro bereit. Das Kabinett beschloss am Dienstag eine entsprechende Vereinbarung mit dem Bund. „Jeder von der öffentlichen Hand ausgegebene Euro sorgt am Ende für eine Investition in sechs- bis achtfacher Höhe“, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) nach der Kabinettssitzung.