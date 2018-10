Region Pinneberg in Kürze : +++ Fluglärmärger +++ Viel los beim Streuobstwiesenfest +++ Feuer in Barmstedt +++ Konjunktur stoppt den Wohnungsbau +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

04. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Quickborn Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) hat den vom Hamburger Umweltausschuss verabschiedeten Maßnahmenkatalog zum Schutz der Bürger vor Fluglärm als völlig unzureichend kritisiert. Nach Ansicht des Verwaltungschefs bietet er keine Lösung für das drängende Problem der Nachtflüge. Während einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt forderte er deshalb die Ratsfraktionen und Bürger auf, den politischen Druck zu erhöhen, und kündigte gleichzeitig eine Informationsbroschüre an.

Barmstedt Nächtlicher Einsatz für die Barmstedter Feuerwehr: Weil der Bewohner einer Wohnung am Krützkamp sein Essen auf dem Herd vergessen hatte und eingeschlafen war, mussten die Brandbekämpfer um 2.07 Uhr ausrücken. Mit sechs Wagen fuhren 29 Einsatzkräfte zur Wohnung, zu der sich zuerst ein Atemschutztrupp Zugang verschaffte.

Elmshorn Mehrere tausend Besucher haben sich gestern zum 13. Elmshorner Streuobstwiesenfest am Wisch eingefunden. Das umfassende Angebot richtete sich an alle Altersklassen. Es reichte von Umweltschutz und Nachhaltigkeit über Kultur und altes Handwerk bis zum Sport. Die Organisatoren zeigten sich mit der Publikumsresonanz sehr zufrieden.

Rellingen Die Bürgerstiftung Rellingen hat mit Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) einen neuen Vorsitzenden. Er übernimmt damit den Posten von Anja Radtke. Der Stiftungsbeirat wählte den Bürgermeister der Gemeinde einstimmig. Trampe löst Anja Radtke in dieser Funktion ab, die sich neben ihrer Arbeit im Beirat schwerpunktmäßig dem Aufbau des neu gegründeten Fördervereins widmen möchte.

Schenefeld Die Liedertafel Frohsinn gehört zu den ältesten Schenefelder Vereinen. Chorleiter Rüdiger Ruwe ist seit neun Monaten im Amt und bringt frischen Schwung in die Sängerschar. Der Rheinländer achtet nicht nur auf einen homogenen Klang, sondern auch auf Stimmbildung und Phrasierung. 1985 erhielt der Männerchor den Kulturpreis der Stadt Schenefeld verliehen. Das musikalische Repertoire wird stetig erweitert, Neueinsteiger sind gern gesehen. In unserer Serie „Hier spielt die Musik“ stellen wir die Liedertafel heute vor.

Wedel René Penz ist neuer Vorsitzender der Wählergemeinschaft Wedeler Soziale Initiative (WSI). Während der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder den Sparkassenbetriebswirt mit Ratsmandat einstimmig zum Nachfolger von Andreas Schnieber. Schnieber hatte nach Übernahme des WSI-Fraktionsvorsitzes nicht erneut kandidiert. Penz sagte, er wolle die WSI zur festen Institution machen. Wedel brauche eine Alternative zu etablierten Parteien.

Schleswig-Holstein Weil die Kapazitäten der Baubranche ausgebucht sind, fehlen bei Ausschreibungen immer öfter die Bieter. Die Entwicklung ist dramatisch: Bei Städten und Gemeinden, aber auch bei Großinvestoren, geraten Fertigstellungstermine außer Sichtweite. Jüngstes Beispiel in der Region: der Bau der Kita Seepferdchen in Tornesch. Auch beim Bau von bezahlbaren Wohnungen gibt es vermehrt Probleme, weil sich zu wenige Bauunternehmen um die Aufträge bewerben. Der Mangel an Kapazitäten in der Bauwirtschaft gefährdet damit das Ziel, im Land bis zum Jahr 2021 rund 51 000 Wohnungen zu errichten.