Flüsterasphalt: Ab morgen wird es eng

Bis voraussichtlich 26. August müssen sich Autofahrer auf der A 23 zwischen der Hamburger Landesgrenze und Pinneberg gedulden. Auf etwa 4,1 Kilometern Länge wird der Autobahnabschnitt in Richtung Heide erneuert. Laut Kai-Uwe Schacht, Leiter der Niederlassung Itzehoe des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, beginnen ab morgen die Vorbereitungen.

Nach 2016 in Fahrtrichtung Süden wird zur Lärmreduzierung der fünf Zentimeter dicke Offenporige Asphalt (OpA), auch Flüsterasphalt genannt, in den kommenden Wochen in Fahrtrichtung Norden erst abgefräst und dann neu aufgebracht. Die Sanierung ist notwendig, weil nach zehn Jahren der Flüsterasphalt verschlissen ist. Mit der Konsequenz, dass auch die lärmmindernde Wirkung ausbleibt. Bund und Land bauen wieder auf die ausführende Baufirma Johann Bunte, Hauptsitz Papenburg im Emsland/Zweigniederlassung Hamburg.



Auch Abfahrten werden saniert

Damit der Verkehr einigermaßen fließt, wird im ersten Bauabschnitt bis 7. August gen Norden bei zwei eingerichteten Fahrstreifen die Abfahrt Halstenbek-Krupunder auf der Ostseite der Autobahn gesperrt. Die Abfahrt Halstenbek-Rellingen wird offen sein. Auch die Deck- und Binderschicht der Anschlussarme wird erneuert. Im zweiten Abschnitt bis Ende August ist die Einfahrt Halstenbek-Rellingen in Richtung Heide gesperrt. Gen Süden – bei einem Fahrstreifen – sind beide Abfahrten geöffnet.

Laut Schacht wurde die etwa 2,4 Millionen Euro teure Maßnahme bewusst in die Sommerferien gelegt. Nutzen etwa 80 000 Autos täglich den Autobahnabschnitt, reduziert sich die Belastung in den Ferien auf 65 000 Autos.