Flüchtlinge lernen Deutsch

Etwa 20 ehrenamtliche Lehrer sind seit mehr als zwei Jahren in der Gemeinde Rellingen im Einsatz

von Dietmar Vogel

10. April 2018, 16:00 Uhr

Integration ohne Deutschkenntnisse – das ist eine Sackgasse. Darüber sind sich mehr als 20 Deutschlehrer in Rellingen einig. Grund für die Ehrenamtlichen, sich seit mehr als zwei Jahren in der Baumschulengemeinde zu engagieren.

Fakt ist: Die offiziellen Deutschkurse – angeboten durch die Diakonie oder die Volkshochschule (VHS) – sind nur für Flüchtlinge aus den anerkannten Herkunftsländern offen. Das heißt: Flüchtlingen aus dem Iran, aus Syrien, aus dem Irak und aus Eritrea. Für alle anderen – vor allem den hier zahlreichen Asylbewerbern aus Afghanistan – springen die ehrenamtlichen Deutschlehrer ein. „Sie bieten Kurse an – auch, weil die zu uns gekommenen Menschen sonst in Einsamkeit oder Lethargie zu versinken drohen“, betont Juliane Martinsen vom Organisationsteam.

Martinsen weiß: „Für etliche Flüchtlinge sind die Deutschstunden die einzige Strukturierung ihrer Woche. Die ehrenamtlichen Deutschlehrer seien hochmotiviert zu helfen. Da sie nicht als Deutschlehrer ausgebildet seien, koste der Unterricht sie sehr viel Einarbeitungs- und Vorbereitungszeit.

Um die Ausbildungslücke zu füllen, veranstaltete die Koordinatorin Fortbildungsveranstaltungen mit einer Fachfrau für DAZ (Deutsch als Zweitsprache)/DAF (Deutsch als Fremdsprache), die großzügig von der Gemeinde finanziert wurde. Die Kommune unterstützt laut Martinsen auch andere Bedürfnisse für den Deutschunterricht, beispielsweise Anschaffung von Büchern und anderen Lehrmaterialien.

Die Motive der helfenden Deutschlehrer sind unterschiedlicher Natur: Die einen knüpfen an Erinnerungen der eigenen Familie als Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg an. Andere wissen aus langjährigen Auslandsaufenthalten, wie man sich in einem fremden Land fühlt. Wieder andere haben Kinder im Alter der jugendlichen Flüchtlinge.

Der Deutschunterricht erfolgte zu Beginn in Lerngruppen zwischen zwei und zehn Flüchtlingen. Während es anfangs ausschließlich um die Vermittlung des elementaren Wortschatzes und einfacher Grammatik für die erste Orientierung im Alltag ging, stehen außer Wortschatz- und Grammatikübungen nun auch

> um das Verständnis des Schriftverkehrs mit deutschen Behörden und Einrichtungen

> um die Unterstützung bei Behördengängen und um Anträge im Asylverfahren

> um die Hilfe für Schüler, die reguläre Schulen besuchen und an textlastigen Aufgaben mit Fachbegriffen zu scheitern drohen und

> um Hilfestellung bei der Bewältigung von Praktika.

„Es geht auch um Unterricht für Frauen, die alphabetisiert werden müssen, damit sie langfristig am Leben außerhalb der eigenen vier Wände teilnehmen können“, sagt Martinsen.

Bedauert werde die fehlende Vernetzung zwischen den offiziellen Stellen und den ehrenamtlichen Kräften, denn sie habe zur Folge, dass „beispielsweise ohne Information der Deutschlehrer unvermutet Flüchtlinge den Kursen fernblieben, weil sie weggezogen oder in einen offiziellen Kursus aufgenommen worden sind“, weiß Martinsen aus Erfahrung. Sie ist sich sicher: „Der Deutschunterricht trägt dazu bei, dass die Geflüchteten langfristig ihr Leben selbstständig in die Hand nehmen können.“