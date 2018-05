von René Erdbrügger

03. Mai 2018, 12:46 Uhr

Die Flower-Power-Band „The New Love of Generation“ wird heute die Besucher in der Reihe „Jazz im Foyer“ begeistern. Die Veranstaltung findet im Pinneberger Rathaus an der Bismarckstraße statt. Karten gibt es für 16 Euro im

Vorverkauf im Büchwurm, Dingstätte 24,

und für 18 Euro an der Abendkasse. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab

19 Uhr.