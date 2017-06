Die Organisatoren des Flohmarkts der Appener St. Johannes-Kirche haben für Sonntag, 18. Juni, noch freie Plätze für Verkäufer. Von 13 bis 16 Uhr können im und am Bürgerhaus, Hauptstraße 79, Waren angeboten werden. Die Standgebühr beträgt acht Euro für drei Meter plus einen selbstgebackenen Kuchen.Um Anmeldung bei Sylvi Köhler per Mail an sylvikoehler@web.de oder telefonisch unter (0 41 01) 2 68 94 wird gebeten.

von Bernd Amsberg

erstellt am 13.Jun.2017 | 18:16 Uhr