Flohmarkt der Stadtwerke

von Florian Kleist

19. April 2018, 16:23 Uhr

Die Stadtwerke Elmshorn veranstalten Am 13. Mai ihren Muttertagsflohmarkt. Von 10 bis 16 Uhr verwandelt sich der Hof der Stadtwerke Elmshorn in einen bunten Marktplatz.Unter dem Motto „Alles rund ums Kind“ können Spielsachen, Kinderkleidung, kleine Schätze und alles, was keinen Platz mehr im Kinderzimmer findet, zum Kauf angeboten werden. Weil die Kinder und Familien an diesem Tag im Mittelpunkt stehen, sind gewerbliche Händler und sämtliche Waren gewerblicher Art ausgeschlossen. Wer seine Besitztümer rund ums Kind anbieten möchte, sollte sich bis zum 30. April bei den Stadtwerken anmelden . Formulare gibt es auf der Webseite der Stadtwerke www.stadtwerke-elmshorn.de. Standgebühr: zehn Euro.