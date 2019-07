FLIX kommt persönlich und signiert

Kulturevents: Kult-Comiczeichner wird auf der Rellinger Rathaus Galerie erwartet / Spannendes Programm mit Publikumslieblingen

von Dietmar Vogel

12. Juli 2019, 16:00 Uhr

Rellingen | Die Begegnung mit FLIX (kleines Foto, rechts), Deutschlands erfolgreichstem Comiczeichner und -autor sowie Cartoonist, auf der Frankfurter Buchmesse hatte Folgen. Ob er, der 1976 in Münster geborene Künstler namens Felix Görmann, sich vorstellen könne, seine gefeierten Arbeiten auf der Rellinger Rathaus Galerie auszustellen?, fragten Kerstin Peters und ihr comicafiner Sohn Tyll, selbst virtuoser Zeichner. „Klar, wenn Ihr Euch um alles kümmert“, lautete die lapidare Antwort. Ihr, das sind die Macher der Kunstevents um Marianne Stock und Beate Kunze. Am Donnerstag, 12. September, ab 19 Uhr, wird FLIX in der Baumschulengemeinde erwartet.

An seiner Seite: Klaus Schikowski, Programmleiter Comic & Graphic Nord vom Hamburger Carlsen Verlag. Schikowski wird die Ausstellung – bis zum 25. Oktober – eröffnen. Und schon jetzt machen sich die Kulturbeauftragten darüber Gedanken, wie die wohl meist jungen Comic-Fans aus Nah und Fern auf der 100 Menschen fassenden Galerie untergebracht werden können.

Doch auch wegen des Restprogramms müssen sich die Organisatoren wegen mangelnder Nachfrage keine Sorgen machen. Das erwartet die Kulturfans:

> Lesung mit Carmen Korn (20. September)

> Kammermusik des französischen Impressionismus (11. Oktober)

> „Happy Jazz“ mit den King Street Jazzmen (25. Oktober)

> Kunsthandwerk vom Feinsten (2. und 3. November)

> „Die Waffen der Malerei“ mit Werken des Syrers Mehyar Mahmud (14. November bis 3. Januar)

> „Das Niveau singt – Premium Gold“ mit dem beliebten Tasten-Kabarettisten Axel Pätz (22. November)

> Das vorweihnachtliche Konzert plus Überraschungen mit Violin-Legende Luz Leskowitz (kleines Foto) sowie

> Wintergeschichten“ mit dem Schauspieler Siegfried W. Kernen (20. Dezember). Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, 16. Juli, 8.30 Uhr, im Rathaus, bei Lesestoff und bei Heide-Reinigung, Heidestraße 94.

www.rellingen.de