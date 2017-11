Fleißige Bienen auf dem Friedhof

vergrößern 1 von 1 Foto: Heiderhoff 1 von 1

von René Erdbrügger

erstellt am 01.Nov.2017 | 11:08 Uhr

Sie sind fleißige Arbeiterinnen – Bienen bringen Pollen, Nektar und Wasser zur Wabe, um sie zu Honig zu verarbeiten. Die Pinneberger Maik und Madlen Brendemühl und ihre beiden Kinder widmen sich seit Jahren der Imkerei. Der Standort einiger ihrer Völker ist außergewöhnlich: der Friedhof Hogenkamp.

„Nachdem es für unsere Bienen im eigenen Garten zu eng wurde, haben wir nach einem zweiten, stadtnahen Standort gesucht“, berichtet Maik Brendemühl. Der Diplom-Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik zögerte nicht lange und kontaktierte die Pinneberger Verwaltung. „Ich stieß dort beim technischen Leiter des Stadtfriedhofs auf offene Ohren“, erinnert er sich. Es sei auch ein großer Wunsch seinerseits gewesen, Bienen auf dem Friedhof anzusiedeln.

Sechs Jahre ist es her, dass die Brendemühls ihr erstes Volk entgegennahmen und es in einer Bienenkiste betreuten. „Imkerei ist ein sinnvolles Hobby und bedeutet für mich, in Verbindung mit der Natur zu sein“, erläutert Madlen Brendemühl. Es sei aufregend, wenn die ersten Bienen nach dem Winter erstmals den Stock verlassen, beziehungsweise Jungbienen am Flugloch einflögen. „Bienen gehören zum Ökosystem“, sagt die Zollbeamtin. Brendemühl fühlt sich für die summenden Insekten sowie deren Schutz und Erhaltung persönlich verantwortlich.

Mit ihrem Hobby haben sich die gebürtigen Nordthüringer einen Traum erfüllt. Maik Brendemühl interessiert sich vor allem für Abläufe im Bienenvolk. Dieses habe sich im Laufe der Jahre immer weiter gesteigert. „Die Faszination für Bienen lässt mich bis heute nicht mehr los“, bringt es der Familienvater auf den Punkt. Sein vielseitiges und abwechslungsreiches Hobby ermögliche es ihm, tiefere Einblicke in Naturzusammenhänge zu erlangen.

Die Familie schätzt es, auf dem Stadtfriedhof zu imkern und sich den Völkern beziehungsweise dem begehrten Naturprodukt zu widmen. „Die Atmosphäre ist dort schon irgendwie besonders “, erläutert Madlen Brendemühl. Das liege nicht nur daran, dass sich die Bienenkästen an einer Begräbnisstätte für Verstorbene befänden, sondern auch an der Art des Standorts. „Der Friedhof am Hogenkamp ist geprägt von Stille, schönen Bäumen, Sträuchern und Pflanzen“, beschreibt Madlen Brendemühl. „Mit all seinen schönen großen Bäumen und Blumen gefällt er mir sehr gut und erinnert mich an einen einladenden Park.“

Wie oft sich die Familie bei den Völkern aufhält, hängt vor allem von der Jahreszeit und den damit verbundenen Arbeiten an den Völkern ab. Alle vier Brendemühls haben Spaß am Imkern. Mit seinem Kinder-Schutzanzug steht der dreijährige Sohn häufig an den Bienenstöcken, um das muntere Treiben zu beobachten. Die Honigmenge variiert und ist beispielsweise abhängig von der Wetterlage und davon, wie viele Bienen durch den Winter gekommen sind. Die Familie hatte schon einmal ein Jahr mit einer sehr guten Honigernte von 90 Kilogramm erlebt. Für 500 Gramm Honig müssen Arbeitsbienen etwa 40 000 mal ausfliegen und dabei eine Flugstrecke von annähernd 120 000 Kilometern zurücklegen, informiert der Deutsche Imkerbund. Das Sammelgebiet eines Bienenvolkes erstreckt sich auf etwa 50 Quadratkilometer. Es ist damit etwa so groß wie das Innenstadtgebiet von Köln. Doch ohne Unterstützung geht es nicht. Das Imker-Ehepaar schätzt daher den fachlichen Austausch mit anderen Kollegen aus „ihrem Verein“, den Holsteiner Imkern.

„Hier ist die gegenseitige Unterstützung eine Selbstverständlichkeit“, erläutert Madlen Brendemühl. Gerade für Einsteiger eine hilfreiche Unterstützung, aber auch für erfahrene Imker. Denn es gibt auch kritische Themen.

Das Bienensterben ist natürlich auch ein Thema bei den Hobbyimkern. „Jeder einzelne kann etwas dagegen tun“, ist Madlen Brendemühl überzeugt. Hilfreich seien beispielsweise von den Insekten gut angenommene, auf Balkon, Terrasse und im Garten verortete Blumen, Sträucher und Bäume. Das Imker-Paar rät dazu, es zu überprüfen, ob der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wirklich notwendig ist.

Den Friedhofs-Honig können Freunde der Leckerei direkt bei den Brendemühls erwerben. Ab dem kommenden Jahr soll dieser auch in der Friedhofsverwaltung am Hogenkamp angeboten werden.