Voting des Tages : First Dates Hotel, Bachelor, Love Island oder Dschungelcamp – schauen Sie Trash-TV?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Sie alle suchen die große Liebe und dafür begeben sie sich alle in ein großes Abenteuer. Am Montag (1. März) startet bereits die zweite Staffel des TV-Formats First Dates Hotel auf dem Sender Vox. Mit dabei ist auch eine 35-jährige Norderstedterin. Wir f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.