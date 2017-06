Ellerbek : Finanzausschuss fordert Transparenz

Ellerbek | Die Jahresabschlüsse der evangelischen Kindertagesstätte Ellerbek bescherten den Politikern schon so manches Mal Kopfzerbrechen. Um diesem entgegenzuwirken, setzte sich Finanzausschussvorsitzender Hans-Werner Quast (FDP) mit Ilona Jandt vom Kita-Werk zusammen. „Es war ein sehr gutes Gespräch und hat, glaube ich, sehr viel gebracht“, berichtete Quast während der jüngsten Sitzung.

Er habe mit Jandt abgesprochen, dass künftig die Einnahmen offengelegt werden. „Die Transparenz war uns allen ja sehr wichtig, da diese in den vergangenen Jahren so gut wie nicht vorhanden war“, sagte er. Zum besseren Verständnis sollen die Jahresabschlüsse in der Zukunft mit Anlagen versehen werden. Des Weiteren hat Quast die Bitte geäußert, manche Positionen besser zu erläutern. Alle zweckgebundenen Spenden sollen nur noch einer Position zugerechnet werden. „Wir wollen darüber gar nicht verfügen. Diese Position interessiert uns eigentlich gar nicht“, sagte Quast.

Verbrauchte das Kita-Werk in den vergangenen Jahren nicht den kompletten Betrag, der für dieses bestimmt war, wurde der Rest auf das nächste Jahr überschrieben. „Das möchten wir so nicht mehr haben“, betonte Quast. Was das Werk in einem Jahr nicht verbraucht, soll mit einer Abrechnung zurück an die Gemeinde gehen. „Wenn sie einmal mehr brauchen sollten, ist das ja auch kein Problem, dann zahlen wir.“ Es sei ihm wichtig, dass das Kita-Werk keine Nebenbuchhaltung habe.

Die Mitglieder des Finanzausschusses bemängelten des Öfteren die fehlende Transparenz der Abschlüsse sowie unklare Posten. „Wir wollen gar nicht um jeden Cent feilschen. Es geht uns ja nur darum, dass wir wissen, wofür das Geld ausgegeben wird“, betonte Quast. Der Finanzausschuss stimmte mit sieben Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme dafür, dem vorliegenden Jahresabschluss 2016, der ein Defizit von 22.179,64 Euro aufweist, zuzustimmen. Auch dem Haushaltsplan 2017 wurde mit demselben Stimmenverhältnis zugestimmt.

Sönke Kleymann sprach für die CDU-Fraktion: „Wir haben langsam keine Lust mehr, darüber zu sprechen. Wir stimmen diesem Abschluss ausdrücklich zähneknirschend zu“, betonte er. Es sei schön, dass nun ein Ansprechpartner da sei, jedoch sei er von dem gesamten Prozess genervt.

von Caroline Hofmann

erstellt am 21.Jun.2017 | 12:00 Uhr