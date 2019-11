Polizei sucht nach Zeugen : Fieser Diebstahl in Pinneberg: Unbekannte beklauen Kita-Kinder

Die Täter entwendeten einen Bollerwagen des Waldkindergartens.

von Philipp Dickersbach

07. November 2019, 11:55 Uhr

Pinneberg | Fieser Diebstahl in Pinneberg: Unbekannte haben einen Bollerwagen vom Gelände des Waldkindergartens gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Tat am Dienstag oder Mittwoch dieser Woche.

Über einen Zaun geklettert

Die Täter kletterten dabei über einen zirka 1,5 Meter hohen Zaun, um so das Gelände der Waldkita an der Straße Stadion zu erreichen. Anschließend entwendeten sie den dort abgestellten roten Bollerwagen. Das Fehlen des Wagens wurde am Donnerstagmorgen festgestellt.

Beamte des Polizeireviers Pinneberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem entwendeten Bollerwagen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (04101) 2020 zu melden.

