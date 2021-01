Voting des Tages : FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

14. Januar 2021, 18:00 Uhr

Ab Montag (18. Januar) gilt in Bayern die FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen. In anderen Bundesländern ist eine solche Maßnahme bisher nicht vorgesehen. Nachdem einige Politiker kritisierten, dass für viele Menschen die Finanzierung solcher Masken schwer möglich sei, verkündete der Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch (13. Januar) in München, dass Bedürftige in Bayern sie kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen.

Insgesamt sollen voraussichtlich 2,5 Millionen FFP2-Schutzmasken bereitgestellt werden. „Gegenüber den ganzen löchrigen Schals, die da zum Teil sind, und ungefähr acht Monaten getragenen Community-Masken, die man findet gerade im ÖPNV, ist eine FFP2-Maske in jeder Beziehung eine deutliche Verbesserung“, rechtfertigte Ministerpräsident seinen Beschluss.

Wir fragen daher heute:

FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen – wie stehen Sie dazu? Ein guter Schritt, der auch sofort in SH umgesetzt werden sollte. Ein guter Schritt, Bürger müssten aber vorher genug Zeit erhalten, sich Masken zu beschaffen. Das lehne ich ab, Standard-Masken sind ausreichend. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.